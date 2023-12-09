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影／嚇！桃園男駕本田左轉直撞燈桿 四輪朝天成烏龜翻
桃園市桃園區昨天中午發生一起男子駕車因精神不濟，一個大左轉後，竟朝路旁電燈桿直撞，由於撞擊力道不小，車輛當場失控翻覆，四輪朝天躺在路中間，猶如翻不了身的烏龜。案發後，桃市桃園警分局同安派出所員警立刻到場指揮並疏散交通，經交通中隊實施酒測，發現魏姓男駕駛並無飲酒，至於肇事責任仍待進一步調查。
桃園分局交通中隊分隊長沈見霖說明，魏姓男子昨天中午12點29分駕著白色本田休旅車外出，行經桃園區中正路左轉莊敬路二段時，疑似因為精神不濟，轉彎後竟直直往路旁的電燈桿撞去，所幸魏男僅受有輕傷，經酒測值為0，肇事責任待調查。
桃園分局表示，為避免交通堵塞，本分局立即啟動交通快打機制，現場由同安所長謝青樺到場指揮，並調派埔子所及交通中隊員警到場實施臨時調撥車道及控燈等交通疏導管制，迅速排除事故狀況恢復交通順暢。
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