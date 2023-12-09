影／嚇！桃園男駕本田左轉直撞燈桿 四輪朝天成烏龜翻

桃園市桃園區昨天中午發生一起男子駕車因精神不濟，一個大左轉後，竟朝路旁電燈桿直撞，由於撞擊力道不小，車輛當場失控翻覆，四輪朝天躺在路中間，猶如翻不了身的烏龜。案發後，桃市桃園警分局同安派出所員警立刻到場指揮並疏散交通，經交通中隊實施酒測，發現魏姓男駕駛並無飲酒，至於肇事責任仍待進一步調查。

桃園分局交通中隊分隊長沈見霖說明，魏姓男子昨天中午12點29分駕著白色本田休旅車外出，行經桃園區中正路左轉莊敬路二段時，疑似因為精神不濟，轉彎後竟直直往路旁的電燈桿撞去，所幸魏男僅受有輕傷，經酒測值為0，肇事責任待調查。