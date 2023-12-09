蜘蛛盜佯裝第四台維修工 警到場…他站鐵皮遮雨棚栽了

高姓男子佯裝成第四台線路維修人員，偷偷潛入他人住處行竊。這個月5日中午他藉用木梯，攀爬上新北市三重區中正北路一棟舊公寓二樓遮雨棚，來回找尋下手目標，附近住戶發現他行跡怪異報警處理。三重警方獲報趕抵，高男已得手100元贓款準備從遮雨棚攀降逃去，當場被警活逮帶回依法究辦。

據了解，高姓男子（34歲）有多項前科的他，曾是某第四台線路維修工人。這個月5日近12時許，他佯裝成第四台維修人員，來到新北市三重區中正北路312巷內一棟舊公寓，旋即藉由木梯攀爬至二樓鐵皮遮雨棚，他爬上爬下又來回走在鐵皮遮雨棚上，鬼祟行徑讓附近住戶察覺異樣報警處理。

三重警方獲報派員趕抵，見高男站在二樓遮雨棚上當場喝令他下來，經附帶搜索在其包內搜扣作案工具，一批帶回偵辦。偵詢時高男一度否認犯行，還辯稱自己是第四台線路維修人員，警直到警方出示路口監視器畫面佐證，他才坦承有侵入住宅偷走100元現金，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。