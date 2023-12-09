影／踩空腳傷...土城警「公主抱」 女羞喊：老公都沒這樣抱我

新北市土城分局警員王博逸日前晚間巡邏行經延和路時，發現1名51歲張姓女子因地面高低差不慎踩空跌倒導致右腳踝扭傷，張女因緊張造成身體不適坐在地上。王員確認她無其他傷勢後，以「公主抱」方式將張女抱至一旁的椅子上休息。張女羞喊，「我很重耶、我老公都沒有這樣抱過我」，並頻頻感謝王員暖心的善舉。

據了解，51歲張姓女子3日晚間8時許步行經過土城區延和路時，因未注意地面高低落差，張女不慎踩空導致腳踝扭傷，且因驚嚇過度造成胃痛及反胃的症狀。土城分局金城派出所警員王博逸巡邏經過發現張女坐在地上，上前關心並確認張女沒有其他傷勢後，立即以公主抱方式將張女抱至一旁椅子上休息。