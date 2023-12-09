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行車視野輔助系統裝了沒？高雄前鎮大車頻傳車禍 警方抽查
高雄市前鎮區11月連發生大型車輛車禍，雖未造成嚴重傷亡事故，但車禍現場令民眾怵目驚心。高雄市警前鎮分局因轄區大型車出入頻繁，派員赴各貨運、物流公司，抽查大型車是否裝設行車視野輔助系統。
據了解，11月1日前鎮區新生高架橋，發生2輛聯結車追撞車禍，未造成傷亡，但致高架橋交通受阻1個多小時；11月10日1輛貨櫃車開出前鎮區金福路高鳳貨櫃場，撞上直行的機車，機車卡進貨櫃車下，騎士及時跳開才躲過一劫；11月16日另有1輛貨櫃車在國道匝道翻覆，貨櫃險些掉落約7公尺下的平面道路，令路人怵目驚心。
高雄市警前鎮分局今天表示，由於轄區內有漁港、加工區及國道匝道，大型車出入頻繁，有鑑於大型車車身長、噸位大，內輪差區域及視線死角多，一旦發生車禍容易造成重大損傷，為防止事故發生，才針對轄區內的貨運、物流公司，抽查大型車是否裝設行車視野輔助系統。
警方表示依「道路交通安全規則」規定，大型車未安裝行車視野輔助系統，可處罰汽車所有人1萬2000元至2萬4000元罰鍰，經連日抽查，尚未見違規車輛。員警並發傳單給大型車司機，宣導正確駕車觀念，在轉彎前30公尺，應提前打方向燈，身體應稍微向前移動，觀看後照鏡，避免內輪差及視野死角，造成傷亡車禍憾事。
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