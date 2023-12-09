快訊

文言文黨國遺毒？當年余英時等憂修課綱淪意識形態工具

美麗島民調／談違建哽咽無效？ 賴蕭配4成支持曇花一現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蜘蛛盜專爬外牆侵入民宅 南警確認9案聲請預防性羈押

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康區、北區等地最近三個月發生多起「攀爬外牆」侵入竊案，小偷每次都打扮不同、住不同月租日租套房一直逍遙法外。永康分局專案小組追查多日終於找到駱姓住處逮人、因連續9件竊案罪證確鑿，檢察官上午向法院聲押。

永康分局鹽行所所長賴信宏表示，日前受理一起住宅竊盜案，發現犯嫌專調凌晨4到6點時段找尋暗巷、遮雨棚與房屋外牆管線，攀爬尋覓未關緊門窗侵入犯案，與10月至今多起竊案手法類似。

賴信宏說，因住宅竊案容易造成民眾恐慌、甚至由偷變搶危及生命，經過多日調查、過濾大量影像畫面發現駱姓犯嫌遊走永康、北區涉及多起住宅竊案。

警方調查，駱姓犯嫌曾是水電工，疑因工作受傷又染上毒癮，進來到處攀爬住戶外牆，甚至爬上四、五樓高從沒有緊閉門窗的神明廳進入民宅，找到現金就偷走了，沒現金連筆電、手機、行動電源都偷，網拍變現，有被害人剛買的電腦他承認只賣5千、他辯稱網拍不知賣給誰了。

警方表示，駱姓竊嫌經驗豐富經常設斷點，犯案時身形穿著強化偽裝，辨識困難，經專案人員採證、調閱相關資料比對，鎖定犯嫌發現落腳處，昨天持搜索拘票至永康區南台街出租套房逮人，清查至少9案，全案依加重竊盜罪移送法辦，建請預防性聲押以擴大清查。

永康分局長甘炎民表示，侵入住宅行竊可能引發更嚴重暴力犯罪，造成被害人恐懼心理陰影，呼籲民眾注意居家安全，出門應留意大門緊閉，妥善保管財物，切莫給歹徒有可趁之機，若民眾有居家安全及防竊資訊等需求，可向分局申請治安風水師到府專業協助評估，維護居住安全。

駱姓慣竊遊走各社區觀察找尋下手機會。記者周宗禎／翻攝
駱姓慣竊遊走各社區觀察找尋下手機會。記者周宗禎／翻攝
駱姓慣竊遊走各社區觀察找尋下手機會。記者周宗禎／翻攝
駱姓慣竊遊走各社區觀察找尋下手機會。記者周宗禎／翻攝
駱姓慣竊警方昨天深夜送辦，檢方今天申請羈押。記者周宗禎／翻攝
駱姓慣竊警方昨天深夜送辦，檢方今天申請羈押。記者周宗禎／翻攝

套房 竊盜 台南

延伸閱讀

機車道路公害嚴重 台南永康攔查60輛高達52件違規改裝

迅速破獲7件重大刑案 南市議會到市警局頒發50萬元獎金

化身夜市雞肉捲攤老闆5年 南警眼尖逮毒品通緝犯

打詐反守為攻 台南警推出自創識詐36計繪本教戰手冊

相關新聞

偷拍病患私密診間照PO網 疑「醫院業務」…網友扮柯南幫忙追

網傳台南某醫師偷拍男女病患私密照PO推特，引發醫界撻伐，遭影射台南醫院聲明，已報請司法機關處理，若屬惡意攻擊，將採取法律...

獨／首例！2男騎機車闖高美濕地 市府開鍘：最高吞50萬元

首例機車闖入高美濕地木棧道破壞生態！昨晨，18歲李男與19歲黃男共乘機車闖入高美濕地木棧道，更在保育區內來回騎乘、破壞生...

獨／八里義消分隊遭爆冒領春安禮券 消防局：未發現違法

新北市各義消分隊隊員除了義務值勤外，也可領取協勤費、生日禮券及春安禮券，但近日八里義消分隊遭檢舉在職義消冒領多名在職或離...

台61線鹿港段曳引車連撞2防撞車 造成北上路段大塞車

彰化縣鹿港台61線西濱快速道路北上174.7公里處，今天上午發生一輛曳引車撞上兩輛施工的防撞車，造成北上路段塞了超過5公...

影／踩空腳傷…土城警「公主抱」 女羞喊：老公都沒這樣抱我

新北市土城分局警員王博逸日前晚間巡邏行經延和路時，發現1名51歲張姓女子因地面高低差不慎踩空跌倒導致右腳踝扭傷，張女因緊...

影／錯過交流道！國4台中段轎車竟迴轉硬切 後方駕駛全都錄

國道四號台中段清水往豐原方向，本月3日一輛白色轎車疑似錯過交流道口，竟在外側車道上迴轉、向右硬切，後方車輛急煞車並閃大燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。