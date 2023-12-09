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影／蜘蛛盜專爬外牆侵入民宅 南警確認9案聲請預防性羈押
台南永康區、北區等地最近三個月發生多起「攀爬外牆」侵入竊案，小偷每次都打扮不同、住不同月租日租套房一直逍遙法外。永康分局專案小組追查多日終於找到駱姓住處逮人、因連續9件竊案罪證確鑿，檢察官上午向法院聲押。
永康分局鹽行所所長賴信宏表示，日前受理一起住宅竊盜案，發現犯嫌專調凌晨4到6點時段找尋暗巷、遮雨棚與房屋外牆管線，攀爬尋覓未關緊門窗侵入犯案，與10月至今多起竊案手法類似。
賴信宏說，因住宅竊案容易造成民眾恐慌、甚至由偷變搶危及生命，經過多日調查、過濾大量影像畫面發現駱姓犯嫌遊走永康、北區涉及多起住宅竊案。
警方調查，駱姓犯嫌曾是水電工，疑因工作受傷又染上毒癮，進來到處攀爬住戶外牆，甚至爬上四、五樓高從沒有緊閉門窗的神明廳進入民宅，找到現金就偷走了，沒現金連筆電、手機、行動電源都偷，網拍變現，有被害人剛買的電腦他承認只賣5千、他辯稱網拍不知賣給誰了。
警方表示，駱姓竊嫌經驗豐富經常設斷點，犯案時身形穿著強化偽裝，辨識困難，經專案人員採證、調閱相關資料比對，鎖定犯嫌發現落腳處，昨天持搜索拘票至永康區南台街出租套房逮人，清查至少9案，全案依加重竊盜罪移送法辦，建請預防性聲押以擴大清查。
永康分局長甘炎民表示，侵入住宅行竊可能引發更嚴重暴力犯罪，造成被害人恐懼心理陰影，呼籲民眾注意居家安全，出門應留意大門緊閉，妥善保管財物，切莫給歹徒有可趁之機，若民眾有居家安全及防竊資訊等需求，可向分局申請治安風水師到府專業協助評估，維護居住安全。
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