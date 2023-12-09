高雄休旅車追撞 後擋玻璃「高級緊急救護員」字樣引注目
高雄市前鎮區三多三路今天上午發生車禍，休旅車追撞前方轎車，致2車受損 ，未造成傷亡。由於肇事的休旅車後擋風玻璃，貼著「EMT-P高級緊急救護員」字樣，引起路人注目。警、消表示，當事人是一般參加救護考照的人，不是公務員。
據了解，今天上午9時10分許，李姓男子（46歲）駕駛休旅車沿高雄市前鎮區三多三路，行駛到三多三路與復興三路口，疑未注意車前狀況，追撞前方陳姓婦人（59歲）駕駛的轎車，致前保險桿脫落，陳婦轎車車尾受損，2人未受傷。
車禍發生時，引起路人注目，尤其李姓男子的休旅車後擋風玻璃，貼著「EMT-P高級緊急救護員」字樣，更令路人好奇，以為是公務員肇事。不過，經警、消查證，李男是民間機構參與救護員考照人員，具高級技術救護員身分，不是公務員，也不在執勤中。警方對雙方酒測，都沒酒精反應，確實肇事原因，仍由警方調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言