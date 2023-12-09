高雄休旅車追撞 後擋玻璃「高級緊急救護員」字樣引注目

高雄市前鎮區三多三路今天上午發生車禍，休旅車追撞前方轎車，致2車受損 ，未造成傷亡。由於肇事的休旅車後擋風玻璃，貼著「EMT-P高級緊急救護員」字樣，引起路人注目。警、消表示，當事人是一般參加救護考照的人，不是公務員。

據了解，今天上午9時10分許，李姓男子（46歲）駕駛休旅車沿高雄市前鎮區三多三路，行駛到三多三路與復興三路口，疑未注意車前狀況，追撞前方陳姓婦人（59歲）駕駛的轎車，致前保險桿脫落，陳婦轎車車尾受損，2人未受傷。