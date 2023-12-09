「射手避免衝動、雙魚小心暈船」 警邀占星專家推防詐攻略

台北市婦幼警察隊結合網路星座頻道「安德魯的賤聲房」共同宣導反詐主題，並製作「12星座容易掉進哪一種詐騙陷阱?」宣導短片，影片分析每個星座容易掉進的詐騙陷阱，加入警方提供防範策略，以提高民眾的警覺性和防範意識，來減少受害的可能性。

北市婦幼隊邀請占星專家安德魯來分析各星座心理特性，射手座、牡羊座、獅子座在剛好缺東西的時候，會很想趕快拿到手，較有衝動心急的狀態，所以容易遭一頁式網站詐騙。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座較容易落入親情或愛情型態的詐騙，警方提醒務必提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，才不會暈船損失錢財。

年終購物節來臨，警方提到今年雙11購物節就接獲民眾報案，臉書購買手錶，點選購物廣告接獲賣家訊息並以Line通訊軟體聯繫，取貨時支付2500元，打開包裹發現內容物為兩卷膠帶。警方提醒網路購物盡量選擇可信任、有審核機制且能聯繫到賣家的購物平台，另外也可至165全民防騙網檢舉詐騙廣告，以避免更多人受害。

北市婦幼隊表示，星座分析僅供參考，受騙類型還是看個案情形，但是防詐觀念卻必須具備，以「冷靜查證」為原則，只要覺得可疑，莫驚莫慌莫害怕，立即撥打165專線通報。

婦幼隊說更多星座分析防詐攻略，歡迎至「台北婦幼波麗士」臉書觀看「12星座容易掉進的詐騙陷阱」宣導影片（完整版），另外還有YT載點：https://youtu.be/iLP4b_c-IWU?si=SpZEpUsGVrXWBSuo