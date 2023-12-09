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假投資詐騙215萬 高雄75歲翁誤入圈套被榨乾

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄梁姓老翁根據臉書廣告，加入不明的Line群組，遭群組內佯裝投顧老師、投資人的詐騙集團成員慫恿，加入對方提供的APP軟體，落入詐團圈套，1個月就被騙走215萬元。警方趁詐團再派車手，要再向老翁取款100萬元，逮捕車手，移送法辦。

據了解，梁姓老翁（75歲）11月間在臉書，看到詐騙集團刊出的股票投資廣告，便加入對方的Line群組，他不知道群組內的成員，幾乎全是詐團虛設的投資人和投顧老師，便在詐團刻意營造獲利假象，也加入對方提供的APP軟體，詐團馬上在APP上虛構他抽中股票，便假意可為他代操作投資，派車手佯裝營業員，向老翁取投資款。

梁姓老翁在1個月內，7次交款給詐團車手，共損失215萬元，但他仍未察覺受騙，後來對方又稱老翁抽中股票，須繳保證金100萬元，不然可能違約交割，其他的獲利也領不出來。老翁存款殆盡，只好向女兒借錢，女兒才發覺他受騙，向小港警分局報案。

小港警分局請老翁將計就計，與對方約定12月6日交款；詐團派車手顏姓男子（25歲）佯裝理財專員，到小港區大平路向老翁取款，警方立即逮捕顏男，查扣工作證、空白收據等證物，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

警方在顏姓男子向老翁取詐款時，逮捕他到案。記者林保光／翻攝
警方在顏姓男子向老翁取詐款時，逮捕他到案。記者林保光／翻攝
警方在顏姓男子向老翁取詐款時，逮捕他到案。記者林保光／翻攝
警方在顏姓男子向老翁取詐款時，逮捕他到案。記者林保光／翻攝

車手 詐騙集團

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