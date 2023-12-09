偷拍男女病患私密診間照PO網 遭影射台南醫師報警提告

網傳台南某醫師偷拍男女病患照片發推特，將診療期間偷拍病患照片PO上推特，其中有照片拍下病患左腳創傷，還稱「傷口分泌流出的量跟人妻差不多，但味道差很多…」，引發輿論嘩然，而遭影射的邱姓醫師，昨晚在院方陪同下，到市警二分局提告網友，捍衛個人名譽。

這名推特名稱「白袍下的NTR-Dr.洛」，自稱是39歲的感染科醫師，喜歡人妻，還常PO出就診女患者露出乳溝、在診間的畫面，許多網友認為「Dr.洛」不僅職業道德有問題，還可能涉妨害秘密罪，更有網友就留言點名台南的邱醫師。

然而，消息傳出，院方也收到相關檢舉，邱醫師本人看到推特也嚇一跳，還向院方澄清子虛烏有，根本不知道有這件事。昨晚在院方陪同下向市警二分局民權派出所報案。

警方指出，「Dr.洛」將照相等竊錄他人非公開之活動及身體隱私資訊並上傳推特，恐已涉犯刑法妨害秘密罪及違反個人資料保護法、醫療法等；另有網友於網路散布文字足以毀損他人名譽者，也將涉犯妨害名譽罪嫌。至於相關涉案人等，分局將迅速調查釐清來依法送辦。