桃園警犬「妞妞」首次出任務就成功 逮詐騙車手

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有民眾加入假投資群組，誤信詐騙集團謊言，先後投入300萬元還不夠，對方再要200萬時才清醒，桃市警桃園分局中路派出所據報，8日上午在指定交款公園四周埋伏，另由女警遛著警犬妞妞佯裝路人甲監控，趁21歲林姓車手出面取款時，大批警網一擁而上壓制，查扣偽造投資公司專員證件、收款憑證等證物，全案依法送辦，將持續溯源，這也是警犬妞妞首次出任務就成功。

桃園分局說，中路所前天接獲民眾報案，表示詐騙集團又來騙他的200萬元，警民合作於8日上午9點40分依約前往嫌犯指定交款處碰面，為避免引起嫌犯注意，特別安排由員警牽著所內豢養的警犬妞妞偽裝成遛狗民眾，同時監控四周的狀況，當車手果然依約現身並前往指定地點取款時，當場將林男人贓俱獲，而妞妞也不干示弱，在員警將林嫌壓制在地時，她也衝上前幫忙，大家都讚揚她很棒、很勇敢。

桃園分局表示，中路所內豢養的這隻警犬妞妞現年7歲，這次是第一次出任務，一年多年員警巡邏時，發現她在街頭驚慌失措地四處亂竄，送往獸醫院掃描發現並無晶片，研判應是流浪犬，滿有愛心的員警決定終結她的流浪生活，將她帶回所內照顧並取名為妞妞，久而久之也成為所內一員，這次出完任務後，讓妞妞更增添了警犬的架式。

桃市警桃園分局中路派出所內豢養年餘、今年7歲的警犬妞妞，第一次出任務就成功，跟著員警到公園遛遛、監控現場，立刻就逮到詐騙車手，讓所內員警都稱讚她。記者陳恩惠／翻攝
桃市警桃園分局中路派出所內豢養年餘、今年7歲的警犬妞妞，第一次出任務就成功，跟著員警到公園遛遛、監控現場，立刻就逮到詐騙車手，讓所內員警都稱讚她。記者陳恩惠／翻攝
桃市警桃園分局中路派出所內豢養年餘、今年7歲的警犬妞妞，第一次出任務就成功，跟著員警到公園遛遛、監控現場，立刻就逮到詐騙車手，讓所內員警都稱讚她。記者陳恩惠／翻攝
桃市警桃園分局中路派出所內豢養年餘、今年7歲的警犬妞妞，第一次出任務就成功，跟著員警到公園遛遛、監控現場，立刻就逮到詐騙車手，讓所內員警都稱讚她。記者陳恩惠／翻攝
21歲林姓詐騙集團車手8日上午到桃園區某公園取款，當場被埋伏員警制伏，中路所警犬妞妞也衝上前幫忙，讓所內員警都稱讚她很棒。記者陳恩惠／翻攝
21歲林姓詐騙集團車手8日上午到桃園區某公園取款，當場被埋伏員警制伏，中路所警犬妞妞也衝上前幫忙，讓所內員警都稱讚她很棒。記者陳恩惠／翻攝

警犬 桃園 詐騙集團

延伸閱讀

桃園選戰鄭運鵬「鵬鵬問政」 今晚對上牛煦庭「公民小夜市」

耶誕缺伴過節？桃園23隻萌寵仍在等新主人帶牠們回家

2024桃園跨年晚會卡司強 搖滾、饒舌實力唱將輪番獻唱

迷你小狗竟是堂堂警犬「長相太犯規」路人忍不住開擼！工作能力超強成反差萌

相關新聞

嘉市一大樓發生火警…7歲童與女嬰被反鎖在家 管理員即時救援

嘉義市興達路某大樓傍晚發生火警，大樓管理員破門撲滅火勢，屋內7歲男童與5個月大女嬰在家，大人外出，現場濃煙密佈，消防隊員...

果農被騙800萬怪警方妨礙投資 再遭騙4千多萬悔恨交加

南投縣名間鄉廖姓果農沉迷網路影音理財節目，9月提領800萬元現金交給車手，幸好被警方及時攔截，將張姓車手移送法辦。未料，...

醫美院長捷運站丟一箱沾血針頭 涉廢棄物清理法起訴

一名吳姓醫美診所院長把裝有針筒、軟管等醫療廢棄物的紙箱，丟棄在台北捷運忠孝復興站，民眾發現紙箱後，旋即通報站務人員。台北...

台61線鹿港段曳引車連撞2防撞車 造成北上路段大塞車

彰化縣鹿港台61線西濱快速道路北上174.7公里處，今天上午發生一輛曳引車撞上兩輛施工的防撞車，造成北上路段塞了超過5公...

台哥大、台灣之星合併 成RCS詐騙簡訊話術

刑事局指出，近日台灣大哥大及台灣之星等業者合併，詐騙集團以「電信業者即將合併，門號點數即將到期，請盡快兌換」等話術，要求...

桃園警犬「妞妞」首次出任務就成功 逮詐騙車手

桃園有民眾加入假投資群組，誤信詐騙集團謊言，先後投入300萬元還不夠，對方再要200萬時才清醒，桃市警桃園分局中路派出所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。