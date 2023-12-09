桃園警犬「妞妞」首次出任務就成功 逮詐騙車手
桃園有民眾加入假投資群組，誤信詐騙集團謊言，先後投入300萬元還不夠，對方再要200萬時才清醒，桃市警桃園分局中路派出所據報，8日上午在指定交款公園四周埋伏，另由女警遛著警犬妞妞佯裝路人甲監控，趁21歲林姓車手出面取款時，大批警網一擁而上壓制，查扣偽造投資公司專員證件、收款憑證等證物，全案依法送辦，將持續溯源，這也是警犬妞妞首次出任務就成功。
桃園分局說，中路所前天接獲民眾報案，表示詐騙集團又來騙他的200萬元，警民合作於8日上午9點40分依約前往嫌犯指定交款處碰面，為避免引起嫌犯注意，特別安排由員警牽著所內豢養的警犬妞妞偽裝成遛狗民眾，同時監控四周的狀況，當車手果然依約現身並前往指定地點取款時，當場將林男人贓俱獲，而妞妞也不干示弱，在員警將林嫌壓制在地時，她也衝上前幫忙，大家都讚揚她很棒、很勇敢。
桃園分局表示，中路所內豢養的這隻警犬妞妞現年7歲，這次是第一次出任務，一年多年員警巡邏時，發現她在街頭驚慌失措地四處亂竄，送往獸醫院掃描發現並無晶片，研判應是流浪犬，滿有愛心的員警決定終結她的流浪生活，將她帶回所內照顧並取名為妞妞，久而久之也成為所內一員，這次出完任務後，讓妞妞更增添了警犬的架式。
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