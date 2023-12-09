花蓮木瓜山勘查舊林場 特遣隊1骨折2失溫

林業及自然保育署花蓮分署陳姓森林護管員（右）探勘木瓜山林場時，不慎跌傷，左手臂骨折，昨天被空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供

林業及自然保育署花蓮分署組成一支8人深山特遣隊，到秀林鄉木瓜山勘查舊林場，回程經過密林，39歲陳姓護管員不慎跌落10公尺山坡，左前臂骨折，另2名林姓隊員分別有輕微高山症、失溫情況，3人昨被空勤直升機救下山，陳須住院，其他兩人治療後返家休養。

花蓮分署每年規畫12到13次深山特遣工作，森林護管員必須克服艱險路途，徒步到深山做森林護管、野生動物保育、遏止盜伐濫墾等重要林務工作，每次出動至少5天。

南華工作站林姓技術士1日帶領4名護管員、3名協作，到木瓜山早期伐木基地執行造林地、遺留紅檜等貴重木樹頭材、山地鐵道設施及停機坪調查工作，單程要走40公里，預計9日下山。5日下午2時許，花蓮分署接獲通報，一行人在海拔2100公尺的停機坪清查結束，回程經過圓山時，因地勢險峻又是茂密箭竹林，陳姓護管員踩空摔落10公尺的坡地。

分署長黃群策表示，考量該處距清水發電廠約需3天路程，沿途地形險峻又沒有路徑，不少需手腳並用或攀爬用繩路段，傷者恐無法步行下山，另因救援搬運傷者，39歲林姓技術士及39歲林姓護管員體力透支，6日分別有失溫、頭暈乾嘔等不適，故請求消防單位救援，另5名隊員先下山。

花蓮分署與花蓮縣消防局、特搜隊和空勤總隊組成救援小組，分陸、空兩路救援。空勤花蓮駐地直升機兩度嘗試出動，都因雲層太厚無功而返，昨天終於放晴，黑鷹直升機上午6時30分起飛，順利將3人救下山。