聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮木瓜山勘查舊林場 特遣隊1骨折2失溫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署陳姓森林護管員（右）探勘木瓜山林場時，不慎跌傷，左手臂骨折，昨天被空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
林業及自然保育署花蓮分署陳姓森林護管員（右）探勘木瓜山林場時，不慎跌傷，左手臂骨折，昨天被空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供

林業及自然保育署花蓮分署組成一支8人深山特遣隊，到秀林鄉木瓜山勘查舊林場，回程經過密林，39歲陳姓護管員不慎跌落10公尺山坡，左前臂骨折，另2名林姓隊員分別有輕微高山症、失溫情況，3人昨被空勤直升機救下山，陳須住院，其他兩人治療後返家休養。

花蓮分署每年規畫12到13次深山特遣工作，森林護管員必須克服艱險路途，徒步到深山做森林護管、野生動物保育、遏止盜伐濫墾等重要林務工作，每次出動至少5天。

南華工作站林姓技術士1日帶領4名護管員、3名協作，到木瓜山早期伐木基地執行造林地、遺留紅檜等貴重木樹頭材、山地鐵道設施及停機坪調查工作，單程要走40公里，預計9日下山。5日下午2時許，花蓮分署接獲通報，一行人在海拔2100公尺的停機坪清查結束，回程經過圓山時，因地勢險峻又是茂密箭竹林，陳姓護管員踩空摔落10公尺的坡地。

分署長黃群策表示，考量該處距清水發電廠約需3天路程，沿途地形險峻又沒有路徑，不少需手腳並用或攀爬用繩路段，傷者恐無法步行下山，另因救援搬運傷者，39歲林姓技術士及39歲林姓護管員體力透支，6日分別有失溫、頭暈乾嘔等不適，故請求消防單位救援，另5名隊員先下山。

花蓮分署與花蓮縣消防局、特搜隊和空勤總隊組成救援小組，分陸、空兩路救援。空勤花蓮駐地直升機兩度嘗試出動，都因雲層太厚無功而返，昨天終於放晴，黑鷹直升機上午6時30分起飛，順利將3人救下山。

花蓮 黑鷹直升機

延伸閱讀

4隻石虎被路殺…彰化縣推動石虎保育自治條例 強化生態保育觀念

花蓮木瓜山勘查舊林場 特遣隊員骨折、失溫 3人吊掛送醫

員工2次職災雙腳骨折截趾業者未通報 嘉檢聲請簡判

骨鬆易致脊椎骨折 長庚研究「這」水泥能減手術併發症

相關新聞

嘉市一大樓發生火警…7歲童與女嬰被反鎖在家 管理員即時救援

嘉義市興達路某大樓傍晚發生火警，大樓管理員破門撲滅火勢，屋內7歲男童與5個月大女嬰在家，大人外出，現場濃煙密佈，消防隊員...

果農被騙800萬怪警方妨礙投資 再遭騙4千多萬悔恨交加

南投縣名間鄉廖姓果農沉迷網路影音理財節目，9月提領800萬元現金交給車手，幸好被警方及時攔截，將張姓車手移送法辦。未料，...

醫美院長捷運站丟一箱沾血針頭 涉廢棄物清理法起訴

一名吳姓醫美診所院長把裝有針筒、軟管等醫療廢棄物的紙箱，丟棄在台北捷運忠孝復興站，民眾發現紙箱後，旋即通報站務人員。台北...

台61線鹿港段曳引車連撞2防撞車 造成北上路段大塞車

彰化縣鹿港台61線西濱快速道路北上174.7公里處，今天上午發生一輛曳引車撞上兩輛施工的防撞車，造成北上路段塞了超過5公...

台哥大、台灣之星合併 成RCS詐騙簡訊話術

刑事局指出，近日台灣大哥大及台灣之星等業者合併，詐騙集團以「電信業者即將合併，門號點數即將到期，請盡快兌換」等話術，要求...

花蓮木瓜山勘查舊林場 特遣隊1骨折2失溫

林業及自然保育署花蓮分署組成一支8人深山特遣隊，到秀林鄉木瓜山勘查舊林場，回程經過密林，39歲陳姓護管員不慎跌落10公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。