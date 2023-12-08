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怪男侵入大學校園對學生襲臀又攻擊 蘆竹警：無可奉告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

王姓男子昨晚進入桃園蘆竹區某大學後，涉嫌於校園內先後對2名路過女大生襲臀，又隨機對2名男大生攻擊，校方安全人員據報趕抵，與在場學生耗盡氣力才將王男壓制並報警，對此，桃市警蘆竹分局晚間表示，由於此案涉及性騷擾案件，無法透露相關案情，警詢後，已依違反性騷擾防治法移送桃園地檢署偵辦；校方稍晚也表示，會加強校園巡邏，維護學生安全。

蘆竹警方說，這名王姓男子昨晚6點進入蘆竹區某大學，由於校區屬開放式空間，並未對師生以外人阻擋，因此王男走進校園內的超商後，突然出現攻擊行為，經超商人員通報校安人員到場前，王男趁隙逃離往行政大樓跑去，詎料卻在大樓外對2名行經女大生伸狼爪「襲臀」後，又轉往大樓內跑去，甚至攻擊2名路過男大生，幸校安人員及時到場，與學生聯手將王男扭送法辦；事後有學生投訴，案發現場竟無設置監視器，形成校安漏洞，直指師生的人身安全堪憂。

校方說明，由於事發地點行政大樓內的通道並非校區內的主要通道，考量可能會發生的校安事件，後續將補強監視器裝設並加強校安巡邏，改善校園整體安全網。

王姓男子昨晚闖入桃園市蘆竹區某大學校園，先後對2名女大生襲臀、2名男大生攻擊，幸經校安人員趕抵，與學生聯手將王男扭送警局，對此桃市警蘆竹分局表示，由於事涉性騷擾案件，相關訊息無可奉告。圖／桃市警蘆竹分局提供
王姓男子昨晚闖入桃園市蘆竹區某大學校園，先後對2名女大生襲臀、2名男大生攻擊，幸經校安人員趕抵，與學生聯手將王男扭送警局，對此桃市警蘆竹分局表示，由於事涉性騷擾案件，相關訊息無可奉告。圖／桃市警蘆竹分局提供

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