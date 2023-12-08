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新北警破獲人臉辨識百家樂賭場 逮30人送辦

中央社／ 新北8日電

新北市政府警察局蘆洲分局說，6日破獲以「人臉辨識」等系統管制進出的百家樂職業賭場，逮捕負責人、員工8人及賭客21人共30人，詢問後依賭博罪嫌移送、依社維法裁罰賭客。

蘆洲分局今天發布新聞稿表示，警方6日深夜查緝藏身於新北蘆洲區集賢路社區大樓的職業賭場，朱姓男子與同夥於租用的社區住宅經營「百家樂」賭場，公寓內、外設監視器管控；警方依民眾提供線索，長期蒐證查緝，持搜索票搗破職業賭場。

警方說，賭場多道門禁管制，還以「人臉辨識」系統過濾賭客。專案小組強勢破門，查扣現金新台幣100餘萬元、賭桌、籌碼、監視器主機、鏡頭、點鈔機、洗牌機及智慧紮鈔機等犯罪證物，警詢後依賭博罪嫌移送朱姓男子等9人，21名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

中華民國刑法規定，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金；社維法規定，於非公共場所或非公眾得出入的職業賭博場所賭博財物者，處9000元以下罰鍰。

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