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影／滿地破玻璃… 台南警借掃帚清理路面 民眾豎大姆指

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

今上午10時許民眾經台南中西區民權路1段時，突然看見警察拿著掃帚打掃路面，好奇停下來一探究竟，原來市警二分局博愛派出所警員巡邏經過，發現道路上有大批碎玻璃，已危及用路人交通安全，急忙下車交通管制，也向商家借來掃帚清理，民眾見狀紛紛豎起大姆指比「讚」。

隨後，員警立即調閱民宅監視器，發現是54歲謝姓男子駕駛自小貨車，疑因車上載運玻璃未緊縛牢靠，致車上玻璃鬆脫掉落而不自知。謝男經員警通知到場，也依涉道路交通管理處罰條例第30條舉發開罰，將處3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

博愛所警員吳嘉榮、洪宇宏上午巡邏勤務當中，行經民權路段突然發現道路上有大批破碎玻璃，嚴重往來用路人通行安全，擔心經過民眾不慎摔倒受傷，並向附近商家借來掃帚，初步清掃碎玻璃並以報紙妥適包覆，後續也聯絡環保局人員再次確實清潔道路，確保人車安全。

不少民眾知道其原委，對兩警紛紛稱讚比好，民眾也說，幸有員警立即發現處置，否則如造成其他過往人車受損或受傷，肇事車輛恐怕得負起賠償責任。

警方調閱民宅監視器，發現是謝姓男子駕駛自小貨車，疑因車上載運玻璃未緊縛牢靠，致車上玻璃鬆脫掉落而不自知。圖／讀者提供
警方調閱民宅監視器，發現是謝姓男子駕駛自小貨車，疑因車上載運玻璃未緊縛牢靠，致車上玻璃鬆脫掉落而不自知。圖／讀者提供
市警二分局博愛所員警行經民權路段突然發現道路上有大批破碎玻璃，嚴重往來用路人通行安全，立即下車交通管制外，向附近商家借來掃帚清理路面。圖／讀者提供
市警二分局博愛所員警行經民權路段突然發現道路上有大批破碎玻璃，嚴重往來用路人通行安全，立即下車交通管制外，向附近商家借來掃帚清理路面。圖／讀者提供
員警向商家借來掃帚，初步清掃碎玻璃並以報紙妥適包覆，後續也聯絡環保局人員再次確實清潔道路，確保人車安全。圖／讀者提供
員警向商家借來掃帚，初步清掃碎玻璃並以報紙妥適包覆，後續也聯絡環保局人員再次確實清潔道路，確保人車安全。圖／讀者提供

監視器 交通管制

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