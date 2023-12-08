聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／滿地破玻璃… 台南警借掃帚清理路面 民眾豎大姆指
今上午10時許民眾經台南中西區民權路1段時，突然看見警察拿著掃帚打掃路面，好奇停下來一探究竟，原來市警二分局博愛派出所警員巡邏經過，發現道路上有大批碎玻璃，已危及用路人交通安全，急忙下車交通管制，也向商家借來掃帚清理，民眾見狀紛紛豎起大姆指比「讚」。
隨後，員警立即調閱民宅監視器，發現是54歲謝姓男子駕駛自小貨車，疑因車上載運玻璃未緊縛牢靠，致車上玻璃鬆脫掉落而不自知。謝男經員警通知到場，也依涉道路交通管理處罰條例第30條舉發開罰，將處3千元以上1萬8千元以下罰鍰。
博愛所警員吳嘉榮、洪宇宏上午巡邏勤務當中，行經民權路段突然發現道路上有大批破碎玻璃，嚴重往來用路人通行安全，擔心經過民眾不慎摔倒受傷，並向附近商家借來掃帚，初步清掃碎玻璃並以報紙妥適包覆，後續也聯絡環保局人員再次確實清潔道路，確保人車安全。
不少民眾知道其原委，對兩警紛紛稱讚比好，民眾也說，幸有員警立即發現處置，否則如造成其他過往人車受損或受傷，肇事車輛恐怕得負起賠償責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言