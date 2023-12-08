台哥大、台灣之星合併 成RCS詐騙簡訊話術
刑事局指出，近日台灣大哥大及台灣之星等業者合併，詐騙集團以「電信業者即將合併，門號點數即將到期，請盡快兌換」等話術，要求民眾點擊詐騙發送的簡訊連結，誘導填寫個資並盜刷信用卡。
警方說，日前詐騙集團利用RCS即時通訊功能，使民眾收到「積分即將到期」、「罰款尚未繳納」及「驗證銀行安全帳戶」詐騙訊息，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦點擊可能遭植入惡意程式竊取認證碼或依連結網站指示輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，詐騙集團即可取得民眾重要的個人資料及金融資訊。
高雄市年約40歲擔任加工業的陳姓男子，接獲「RCS即時通訊功能」傳遞的釣魚簡訊，內容為「台灣大哥大與台灣之星即將合併，提醒您門號尚有18564點將於今日到期，請儘快兌換獎品，逾期作廢」，陳先生不疑有他隨即點擊簡訊中網址，並依照指示輸入銀行信用卡資料，遭盜刷新台幣2萬餘元。
刑事局提醒民眾，RCS詐騙簡訊主要有「+號開頭」、「簡訊夾帶網址連結」及內有「RCS」署名等3大特徵，民眾若收到簡訊，有上述詐騙內容切勿理會，也請Android手機用戶，可關閉RCS即時通訊功能，以避免收到詐騙訊息；收到詐騙簡訊，可撥打165專線或至165全民防騙官網或警政服務APP，填入基本資料（姓名、聯絡電話）後，並於註解說明欄位中提供發訊者資訊、簡訊內容等資訊，再將訊息截圖上傳後送出，就能快速完成詐騙檢舉。
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