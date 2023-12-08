高雄2閨蜜騎車追撞 後方18歲女騎士慘遭拖板車輾斃

高雄市大寮區今天下午3時20分許發生一起死亡車禍，18歲蔡姓女子和國中閨蜜陳姓女子分別騎車行經內坑路時，後方蔡女沒注意前方陳的車速減慢追撞，不慎連人帶車倒地，遭疾駛而來的拖板車當場輾斃，陳見閨蜜前一秒人還好好的，下一秒卻天人永隔，嚇到臉色蒼白，警方將釐清肇責。

警方調查，18歲蔡姓女子國中後即未再升學，今天下午3時20分許，和國中閨蜜、就讀高中的陳姓女學生分別騎乘機車往屏東方向，兩人一前一後行經大寮區市道188線與內坑路時，陳女見前方車多減速慢行，但後方的蔡女一時不察，追撞陳的機車。

蔡擦撞陳的機車後，連人帶車倒地，剛好後方一輛同行由陳姓男子（59歲）駕駛的拖板車疾駛而過，來不及煞車，當場輾過蔡女，致其無生命跡象。

林園警分局大寮分駐所員警和救護員獲報到場，發現蔡已慘死輪下，目擊國中同學不幸身亡的陳女嚇到臉色蒼白，一度說不出話，經警方安撫，才緩緩道來車禍發生經過。