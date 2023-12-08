快訊

Live／四局下中華得點圈有人吞3連K未得分 對日戰0:0僵局

高雄2閨蜜騎車追撞 後方18歲女騎士慘遭拖板車輾斃

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大寮區今天下午3時20分許發生一起死亡車禍，18歲蔡姓女子和國中閨蜜陳姓女子分別騎車行經內坑路時，後方蔡女沒注意前方陳的車速減慢追撞，不慎連人帶車倒地，遭疾駛而來的拖板車當場輾斃，陳見閨蜜前一秒人還好好的，下一秒卻天人永隔，嚇到臉色蒼白，警方將釐清肇責。

警方調查，18歲蔡姓女子國中後即未再升學，今天下午3時20分許，和國中閨蜜、就讀高中的陳姓女學生分別騎乘機車往屏東方向，兩人一前一後行經大寮區市道188線與內坑路時，陳女見前方車多減速慢行，但後方的蔡女一時不察，追撞陳的機車。

蔡擦撞陳的機車後，連人帶車倒地，剛好後方一輛同行由陳姓男子（59歲）駕駛的拖板車疾駛而過，來不及煞車，當場輾過蔡女，致其無生命跡象。

林園警分局大寮分駐所員警和救護員獲報到場，發現蔡已慘死輪下，目擊國中同學不幸身亡的陳女嚇到臉色蒼白，一度說不出話，經警方安撫，才緩緩道來車禍發生經過。

警方對陳男和陳女施以酒測，均無酒駕行為，事故現場依規定測繪、照相處理，警詢後，依過失致死罪將陳移送偵辦，詳細肇責由交大警方進一步釐清判別。

高雄市18歲蔡姓女子和國中閨蜜陳姓女子今天下午騎車行經內坑路，蔡女追撞陳的機車後倒地，不幸遭疾駛而來的拖板車當場輾斃。記者石秀華／翻攝
高雄市18歲蔡姓女子和國中閨蜜陳姓女子今天下午騎車行經內坑路，蔡女追撞陳的機車後倒地，不幸遭疾駛而來的拖板車當場輾斃。記者石秀華／翻攝
高雄市18歲蔡姓女子和國中閨蜜陳姓女子今天下午騎車行經內坑路，蔡女追撞陳的機車後倒地，不幸遭疾駛而來的拖板車當場輾斃；圖為陳女機車。記者石秀華／翻攝
高雄市18歲蔡姓女子和國中閨蜜陳姓女子今天下午騎車行經內坑路，蔡女追撞陳的機車後倒地，不幸遭疾駛而來的拖板車當場輾斃；圖為陳女機車。記者石秀華／翻攝
高雄市18歲蔡姓女子和國中閨蜜陳姓女子今天下午騎車行經內坑路，蔡女追撞陳的機車後倒地，不幸遭疾駛而來的拖板車當場輾斃；圖為蔡女機車。記者石秀華／翻攝
高雄市18歲蔡姓女子和國中閨蜜陳姓女子今天下午騎車行經內坑路，蔡女追撞陳的機車後倒地，不幸遭疾駛而來的拖板車當場輾斃；圖為蔡女機車。記者石秀華／翻攝

車禍 屏東

延伸閱讀

嘉義男酒駕撞死女騎士聲請不行國民參審 地院駁回

少年無照騎機車疑視線不清追撞 害高中生慘摔送醫

國1銅鑼段 國產休旅車開輔助駕駛追撞緩撞車

新澳隧道追撞車禍 肇事砂石車司機遭起訴

相關新聞

果農被騙800萬怪警方妨礙投資 再遭騙4千多萬悔恨交加

南投縣名間鄉廖姓果農沉迷網路影音理財節目，9月提領800萬元現金交給車手，幸好被警方及時攔截，將張姓車手移送法辦。未料，...

醫美院長捷運站丟一箱沾血針頭 涉廢棄物清理法起訴

一名吳姓醫美診所院長把裝有針筒、軟管等醫療廢棄物的紙箱，丟棄在台北捷運忠孝復興站，民眾發現紙箱後，旋即通報站務人員。台北...

台61線鹿港段曳引車連撞2防撞車 造成北上路段大塞車

彰化縣鹿港台61線西濱快速道路北上174.7公里處，今天上午發生一輛曳引車撞上兩輛施工的防撞車，造成北上路段塞了超過5公...

台哥大、台灣之星合併 成RCS詐騙簡訊話術

刑事局指出，近日台灣大哥大及台灣之星等業者合併，詐騙集團以「電信業者即將合併，門號點數即將到期，請盡快兌換」等話術，要求...

影／滿地破玻璃… 台南警借掃帚清理路面 民眾豎大姆指

今上午10時許民眾經台南中西區民權路1段時，突然看見警察拿著掃帚打掃路面，好奇停下來一探究竟，原來市警二分局博愛派出所警...

高雄2閨蜜騎車追撞 後方18歲女騎士慘遭拖板車輾斃

高雄市大寮區今天下午3時20分許發生一起死亡車禍，18歲蔡姓女子和國中閨蜜陳姓女子分別騎車行經內坑路時，後方蔡女沒注意前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。