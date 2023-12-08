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果農被騙800萬怪警方妨礙投資 再遭騙4千多萬悔恨交加

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣名間鄉廖姓果農沉迷網路影音理財節目，9月提領800萬元現金交給車手，幸好被警方及時攔截，將張姓車手移送法辦。未料，廖姓老農仍對投資話術深信不疑，以為可快速翻倍，7次到銀行領款都被員警阻擋，他竟轉而到台北、台中銀行提款，直接交給車手，遭詐騙4491萬，直到詐騙集團切斷聯繫，他才報警求助，但詐騙集團早已不知所蹤，讓他悔恨交加。

南投警分局9月22日接獲民眾報案，名間鄉疑似有詐騙集團車手剛取得被害人交付鉅款，警方趕往現場攔查到張姓車手，他自稱是營業員，到客戶家中協助投資，身上確有多張偽造公司證件，警方並從他攜帶的行李箱取出800萬元現金，查出被害人60多歲廖姓果農，警方訊後，將張姓車手依詐欺罪嫌移送南投地檢署偵辦。

警方和金融機構將廖姓果農列為高度關懷對象，後來接獲多次金融機構通報，他又到金融機構提領鉅款達7次，警方獲報後，馬上聯繫家屬勸阻。然而，廖姓果農對於「投資」深信不疑，對警方阻攔他提款相當不滿。竟負氣提領1200萬現金後到台北，警方連忙聯繫家人勸阻，隔天他才將鉅款重新存回帳戶。

詐騙集團教導廖姓果農，以「貸款五金、廚具批發」為理由，改到台北、台中等外縣市銀行提領現金，再面交給詐騙集團車手，終於讓詐騙集團得逞，總共騙取4491萬元，廖姓果農未領取到高額獲利，甚至聯絡不上營業員和投資公司，終於相信受騙，但4千多萬元早已不知下落。

南投警分局表示，已經根據被害人提供的投資資料，追查詐騙集團下落，但更重要的是，被害人要有反詐騙觀念，不要輕信不明的網路投資廣告，提領或匯出鉅額款款項，通知警方協助查證，尤其，投資買賣股票，一定要到合法的證券公司辦理，所謂「面交現金」都是詐騙手法，可報警或打165反詐騙專線想警察機關查證，避免辛苦錢遭詐騙一空。

張姓車手身上有多張投資公司服務證，藉此取信廖姓果農。圖／南投警分局提供
張姓車手身上有多張投資公司服務證，藉此取信廖姓果農。圖／南投警分局提供
廖姓果農9月遭詐騙集團詐騙800萬元現金，被警方追回，未料，他不相信員警7度勸告，被騙四千多萬鉅款。圖／南投警分局提供
廖姓果農9月遭詐騙集團詐騙800萬元現金，被警方追回，未料，他不相信員警7度勸告，被騙四千多萬鉅款。圖／南投警分局提供

詐騙集團 車手 南投

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