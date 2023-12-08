找女公關組愛情詐騙集團 中檢起訴涉案15人

黃姓男子在台中組成愛情詐騙集團，找來多名面貌身材姣好的女公關，拍攝照片、錄製問候語音，在交友軟體上找尋被害人詐財，檢方偵辦後，今天依詐欺等罪起訴黃男等15人。

台中地檢署今天表示，檢方接獲線報指，25歲黃姓男子在台中市西屯區七期重劃區的豪宅社區內，設置戀愛詐騙機房，指揮調查局台中市調查處、中部地區機動工作站與台中市警察局第六分局、第二分局及刑事局電信偵查隊第二大隊等單位，組成專案小組偵辦。

辦案人員今年9月至12月間，陸續查獲黃男設置的詐騙機房2座，並查扣詐騙機房教戰守則、劇本、業績表、電腦及手機等犯罪工具，並陸續扣押名牌包、名牌手錶、現金花束、鑽石及現金新台幣200餘萬元等贓證物。

檢警查出，詐團先找來面貌、身材姣好的女子，合謀作為「面交車手」並拍攝照片，於各類交友軟體鎖定有經濟基礎的男性作為搭訕目標，由詐騙機房男性成員依據教戰守則假扮女子噓寒問暖，並由合謀的公關女子配合提供各類生活照並預錄各種問候語音檔，增加「逼真感」。

詐團成員並將被害男子職業、家庭成員、喜好造冊，製成「男子圖鑑」，待感情升溫的被害人要求見面時，再將圖鑑資料及聊天紀錄交給公關女子，讓女子依據造冊資料複習，出面約會與被害人見面，使被害人因此卸下心防。

詐團成員再持續以「無法負擔房租、家人住院、車禍修車」等各式詐術，向被害人騙取高額錢財，受害男子遍布全台逾上百人。

其中，詐團還延攬1名曾上綜藝節目的27歲女子，每月底薪達6萬元，並可抽成25％，其餘4名配合的女公關，每月月薪4萬至8萬元不等，並可依業績抽成。

檢方全案偵辦後，依據證人證詞、查扣證物等證據，將黃男與成員等15人依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌起訴。