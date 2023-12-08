汽機車屢闖自行車道 花蓮警加強科技執法及巡查

花蓮兩潭自行車道為供民眾安全運動，禁止汽機車進入，但有民眾反映機車闖入嚴重。縣警局指出，設有4處科技執法設備取締，加上「護潭小隊」騎自行車巡查，最高可處1800元。

兩潭自行車道連結七星潭至鯉魚潭，全長約35公里，鄰近花蓮市區濱海路段，因鄰近交通要道，成為不少機車族避開紅綠燈的捷徑，造成運動民眾困擾。

花蓮縣府109年公告汽機車進入花蓮市北濱自行車道、吉安鄉濱海自行車道、光華河岸自行車道及木瓜溪畔休閒自行車道，僅開放搶災搶險、公務車輛及自行車，其餘車輛禁止進入；警方在兩潭自行車道沿線設有4處科技執法設備。

警方統計，今年1月至11月間科技執法共舉發3690件，以北濱公園外環道路段2298件最多，南濱一號橋至抽水站1002件第2多。

花蓮縣警局指出，因民眾反映機車闖入兩潭自行車道嚴重，今年1月由交通隊員警組成「護潭小隊」，機動巡視並取締違規，截至11月共攔停舉發違規58件，彌補科技執法設備未能涵蓋範圍。

警方指出，民眾違反公告事項闖入，依道路交通管理處罰條例可處新台幣900元至1800元罰鍰，後續會視舉發狀況，評估是否增加科技執法設備。