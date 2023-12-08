影／過戶不到8天...五股撞車肇逃還犯9違規 他追不上報警

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

梁姓男子昨晚開著一輛白色汽車行經新北市五股區工商路，被後方剛過戶不到8天的黑色汽車追撞，對方沒有停下查看而是加快油門往前衝逃。梁男尾後追了約2分鐘，見對方開得飛快又一路違規，只好報警處理。目前警方聯繫不上盧姓車主將發通知單請他到案說明，另針對9項違規則依法開單舉發。

據了解，梁姓男子（38歲）昨天晚上7時許開著一輛汽車，沿著新北市五股區工商路往成泰路二段方向行駛，途中行經工商路28號前，後方汽車超前往左側急切入車道，導致梁男座車左側前車頭、左前輪胎被撞毀損，對方駕駛沒有停下車查看，而是加快油門往前衝逃。

梁男尾後攔追近2分鐘計1.2公里，只見肇事車不但違規逆向行駛，還多次沒打方向燈變換車道、甚至闖紅燈，梁男尾後追攔不到只好報警協處。沒想到這一查，才知這輛汽車，8天前才剛過戶交車。

蘆洲警方調閱監視器畫面鎖定車主為30歲盧男，循線到他位於淡水住處找人。盧男不在，他的家人也聯繫不上他。警方將寄發通知單請他到案說明，釐清肇事原因，朝公共危險罪嫌偵辦。

另外，案發時盧男2次逆向行駛、1次闖紅燈、9次未打方向燈及危險駕駛部分，則依道路交通管理處罰條開出13張罰單，最高恐挨罰合計7萬7400元罰鍰。

梁男昨晚開車行經新北市五股區工商路，被盧男所駕駛汽車追撞，盧男肇逃警將通知到案說明。記者曾伯愷／翻攝
梁男昨晚開車行經新北市五股區工商路，被盧男所駕駛汽車追撞，盧男肇逃警將通知到案說明。記者曾伯愷／翻攝
梁男昨晚開白車行經新北市五股區工商路，被盧男所駕駛黑色汽車追撞，尾隨1.2公里後放棄。記者曾伯愷／翻攝
梁男昨晚開白車行經新北市五股區工商路，被盧男所駕駛黑色汽車追撞，尾隨1.2公里後放棄。記者曾伯愷／翻攝
梁男昨晚開白車行經新北市五股區工商路，被盧男所駕駛黑色汽車追撞，尾隨1.2公里後放棄。記者曾伯愷／翻攝
梁男昨晚開白車行經新北市五股區工商路，被盧男所駕駛黑色汽車追撞，尾隨1.2公里後放棄。記者曾伯愷／翻攝

車主 車道

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