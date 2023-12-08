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北海道觀光巴士車禍 觀光署：6台灣自由行旅客均輕傷
日本北海道富良野市今天上午8點40分左右，一輛觀光巴士與一輛貨櫃車發生碰撞，共有10名台灣、澳洲旅客及司機送醫。交通部觀光署表示，該輛巴士共6名台灣旅客，均為自由行，傷勢皆為輕傷。
日本放送協會（NHK）、北海道文化放送（UHB）報導，今天上午於富良野市山部東23線的國道38號線，發生一輛貨櫃車偏離車道，與對向的觀光巴士發生碰撞，同時波及另一輛轎車，車上來自台灣、澳洲等地9名觀光客及68歲司機被送往醫院。
觀光署指出，有關媒體報導台灣旅客於日本北海道搭乘觀光巴士車禍事故，觀光署未收到旅行社通報緊急事故。經洽台北駐日經濟文化代表處札幌分處了解，該輛巴士有6名台灣旅客，均為自由行旅客，傷勢皆為輕傷。
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