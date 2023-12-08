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今年4562位尋回「牽掛的家人」 新北警DNA鑑識助無名屍回家

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市警察局鑑識中心4年前獨步全國首創「DNA資料庫」，針對轄內失智、可疑離家等失蹤人口，將其身體特徵、衣著及採集失蹤人口一親或二親等家屬DNA建檔，以供快速比對幫助失蹤人口回家。根據新北市警局統計，從今年1月1日至11月底尋獲失蹤人口超過4562名，順利讓親友找回「牽掛的家人」。

據了解，今年9月下旬新北市板橋區華江碼頭旁河面驚見1具浮屍，經消防人員協助打撈上岸，發現是一名女性死者。檢視其身體有非外力傷口，死者身上沒有證件，無法聯繫家屬到場指認。

經對死者身著黑色短袖上衣、藍色牛仔短褲、粉黑色運動鞋，並採集其DNA於資料庫建檔留存，最後從「DNA資料庫」比對出是家住桃園市龜山區的27歲李姓女子。經聯繫死者69歲母親到警局採集DNA，再透過「DNA資料庫」比對，確認女浮屍身分就是李女，隨後遺體發還李母讓她帶回「牽掛的家人」。

新北市警察局表示，2019年新北市警局鑑識中心全國首創建立「DNA資料庫」針對失智、可疑離家等失蹤人口，每日主動將他們身體特徵、衣著及採集失蹤人口、一親等或二親等家屬的DNA建檔。

如遇到身分不明失蹤個案時，即能在24 小時之內，以個案特徵比對方式或運用快速DNA比對多管齊下，快速比對得到確認無名屍的結果。

根據新北市警察局統計，從今年1月1日至11月月底為止，總計尋獲失蹤人口超過4562名，堪稱是全國尋或人數最多。之後將持續推動精進員警查尋技能，期待能夠做到讓「生者團圓、死者安息」的目標。

「找回牽掛的家人，是身為警察能做也該做的事。」新北市警察局鑑識中心說，家中如有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向新北市警察局鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種管道便多一次機會，希望能讓身分不明死者均能早日找到一條回家的路。

針對新北市失蹤人口，新北市警局鑑識中心運用「DNA資料庫」比對，今年一月至11月底共協助今協助4562名失蹤人口回家（圖新北市警察局外觀）。圖／聯合報資料庫
針對新北市失蹤人口，新北市警局鑑識中心運用「DNA資料庫」比對，今年一月至11月底共協助今協助4562名失蹤人口回家（圖新北市警察局外觀）。圖／聯合報資料庫
針對新北市失蹤人口，新北市警局鑑識中心運用「DNA資料庫」比對，今年一月至11月底共協助今協助4562名失蹤人口回家。記者曾伯愷／翻攝
針對新北市失蹤人口，新北市警局鑑識中心運用「DNA資料庫」比對，今年一月至11月底共協助今協助4562名失蹤人口回家。記者曾伯愷／翻攝
今年9月中旬華江碼頭發現一具無名女浮屍，經用「DNA資料庫」比對，協助死者回家。記者曾伯愷／翻攝
今年9月中旬華江碼頭發現一具無名女浮屍，經用「DNA資料庫」比對，協助死者回家。記者曾伯愷／翻攝

DNA 失蹤

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