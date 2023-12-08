今年4562位尋回「牽掛的家人」 新北警DNA鑑識助無名屍回家

新北市警察局鑑識中心4年前獨步全國首創「DNA資料庫」，針對轄內失智、可疑離家等失蹤人口，將其身體特徵、衣著及採集失蹤人口一親或二親等家屬DNA建檔，以供快速比對幫助失蹤人口回家。根據新北市警局統計，從今年1月1日至11月底尋獲失蹤人口超過4562名，順利讓親友找回「牽掛的家人」。

據了解，今年9月下旬新北市板橋區華江碼頭旁河面驚見1具浮屍，經消防人員協助打撈上岸，發現是一名女性死者。檢視其身體有非外力傷口，死者身上沒有證件，無法聯繫家屬到場指認。

經對死者身著黑色短袖上衣、藍色牛仔短褲、粉黑色運動鞋，並採集其DNA於資料庫建檔留存，最後從「DNA資料庫」比對出是家住桃園市龜山區的27歲李姓女子。經聯繫死者69歲母親到警局採集DNA，再透過「DNA資料庫」比對，確認女浮屍身分就是李女，隨後遺體發還李母讓她帶回「牽掛的家人」。

新北市警察局表示，2019年新北市警局鑑識中心全國首創建立「DNA資料庫」針對失智、可疑離家等失蹤人口，每日主動將他們身體特徵、衣著及採集失蹤人口、一親等或二親等家屬的DNA建檔。

如遇到身分不明失蹤個案時，即能在24 小時之內，以個案特徵比對方式或運用快速DNA比對多管齊下，快速比對得到確認無名屍的結果。

根據新北市警察局統計，從今年1月1日至11月月底為止，總計尋獲失蹤人口超過4562名，堪稱是全國尋或人數最多。之後將持續推動精進員警查尋技能，期待能夠做到讓「生者團圓、死者安息」的目標。