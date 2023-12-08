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高市近百派出所沒裝AED 醫美集團拋磚引玉

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大半派出所沒裝置「體外心臟電擊去顫器（AED）」，到今年10月的統計，仍有近百處派出所沒裝AED。高雄市警局承諾明年5月以前，輔導各地派出所全得裝置AED，其中新興警分局獲慈善團體和醫美集團贊助，提前在各派出所裝妥AED。

衛福部今年5月公告修正「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」與「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，新增國中、派出所應設置AED，應在1年內裝置妥當，但是，到10月的統計，高雄市警局144處派出所或分駐所，有97處沒裝AED，包括新興、苓雅、三民一、楠梓及六龜等5分局所屬派出所沒裝AED。市警局承諾明年5月以前，以購置或租賃方式，裝置妥善。

新興警分局在尋求資源裝置AED，中山路派出所由慈善團體捐贈AED，另前金分駐所、自強路派出所、五福二路派出所、中正三路派出所，獲元和雅醫美集團贊助，以租賃方式，與廠商簽約2年，也裝妥AED。

新興警分局長陳志榮今天頒感謝狀，給元和雅醫美集團總顧問鍾金源和執行長莊子瑩，表達敬意。元和雅醫美集團表示，希望拋磚引玉，吸引更多企業投身社會公益，促進良性的社會循環。

高雄市警新興分局獲醫美集團贊助裝AED。圖／新興警分局提供
高雄市警新興分局獲醫美集團贊助裝AED。圖／新興警分局提供

AED 醫美 高雄市

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