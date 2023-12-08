兩少年網購1萬7金鍊 超商取貨弄倒貨架 趁亂偷走….慘了

新北市兩名少年日前透過購物網站，以貨到超商付款方式，用假名下單訂購1萬7000元金項鍊。6日上午兩少年前往超商取貨，一少年弄倒貨架，另少年趁店員處理之際，偷偷把金飾包裹拿走，店員發現攔下報警。警方到場帶回兩少年，依法究辦。

據了解，古姓跟黃姓少年日前透過蝦皮購物網站，以貨到付款超商取貨方式，用假名下單訂購一條兩錢多市價約1萬7000元的金項鍊。這個月6日上午近11時許兩少年沒有上課來，一起來到新北市新莊區一間連鎖超商準備「取貨」。

約莫上午11時許，古、黃兩少年前後走進超商店內，古姓少年向店員報了手機後三碼佯裝取貨，黃姓少年旋即弄倒一旁貨架刻意製造混亂，兩少年見超商店員忙著處理貨架掉物後，古姓少年再趁隙把裝有金鍊包裹偷走。沒想到，古姓少年人都還沒走出店外，就被店員發現當場攔下，旋即報警處理。