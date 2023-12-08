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「愛樹男」王中平打擊詐欺護妻女 與警拍短片分享防詐

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

知名藝人王中平近日接受楊梅警方邀請拍攝反詐騙宣導短片，王中平與員警對話分析破解社會充斥「解除分期付款詐騙」手法，王希望宣導短片分享大家避免受騙上當。警方今天上午表示，網路詐騙猖獗，許多民眾被詐騙集團用解除分精付款詐財，透過知名藝人宣導反詐騙，提升民眾防詐意識。

王中平喜愛種樹成痴，他在綜藝節目自稱家裡像大安森林公園，被稱「愛樹男」，他往來新屋時，認識楊梅分局員警，近日邀請王中平與永安派出所長連英傑，拍攝「解除分精付款詐騙」防詐短片，呼籲大家一定要防範網購遭到詐騙集團利用「解除分期付款詐騙」手法，避免金錢損失。

連英傑說，網購快速方便，往往詐騙集團利用非法取得網路商店交易紀錄，再假冒商家客服中心或銀行打電話，謊稱店員操作疏失或設定錯誤，對商品重複扣款等理由的解除分期付款詐騙手法，詐騙民眾去操作ATM或使用網銀，或去超商購買遊戲點數，民眾千萬不要相信跟著重複操作，否則容易被詐騙得逞。

王中平表示，他的妻女也是網購重度使用者，詐騙集團利用這種解除分期付款詐騙手法，民眾容易受騙，希望大家看到這短片，分享給家人、親友不要上當。

楊梅警方表示，提醒民眾不要因為對方明確說出交易紀錄，聽到詐騙電話「誤設為重複扣款」、「升級VIP會員」、「系統出錯」等關鍵字，看萬不要輕信，先將電話掛斷及聯絡官方客服確認，接到可疑電話趕快撥打165或就近至派出所洽詢。

知名藝人王中平（圖中右）與警拍攝介紹分析解除分期付款詐騙短片，宣導民眾防詐騙。圖／警方提供
知名藝人王中平（圖中右）與警拍攝介紹分析解除分期付款詐騙短片，宣導民眾防詐騙。圖／警方提供

詐騙集團 網購 王中平

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