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花蓮木瓜山勘查舊林場 特遣隊員骨折、失溫 3人吊掛送醫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

林業署花蓮分署深山特遣隊員，深入高山保護林業資源，常需手腳並用攀爬陡峭坡地，相當辛苦。圖／林業署花蓮分署提供

林業及自然保育署花蓮分署組成一支8人深山特遣隊，到秀林鄉木瓜山周遭勘查林場狀況，回程經過密林時，39歲陳姓護管員不慎跌落10公尺山坡，左前臂骨折，另2名林姓隊員就地陪同3天，分別有輕微高山症、失溫情況，3人今天被空勤直升機救下山，除陳須住院，其他兩人治療後已返家休養。

花蓮分署轄區遼闊，為保護林業資源，每年規畫12到13次深山特遣工作，森林護管員必須克服艱險路途，徒步到深山做森林護管、野生動物保育、遏止盜伐濫墾等重要林務工作，每次出動至少5天以上。

花蓮分署長黃群策說，這次任務是到新、舊木瓜山等早期伐木基地，執行造林地、遺留紅檜等貴重木樹頭材、山地鐵道設施及停機坪等調查工作。本月1日由南華工作站林姓技術士帶領4名護管員、3名協作上山，單程要走40公里，預計9日下山。

5日下午2時許，花蓮分署接獲通報，一行人在海拔2100公尺的停機坪周遭清查完畢，回程經過圓山時，因地勢險峻又是茂密箭竹林，陳姓護管員不小心踩空，摔落10公尺的坡地，左前臂骨折。

考量受傷地點距離清水發電廠約需3天路程，且沿途地形險峻又沒有路徑，不少需手腳並用或攀爬用繩，傷者恐無法步行下山，另因救援搬運傷者關係， 39歲林姓技術士及39歲林姓護管員兩人，因體力透支，6日身體不適，故請求消防單位救援，另5名隊員先下山。

花蓮縣消防局、空勤總隊與花蓮分署成立緊急應變小組，先派遣地面支援小隊6人運補物資及提供緊急傷患處置，因步行上山至少3天，空勤花蓮駐地直升機連續兩天嘗試出動，都因雲層太厚無功而返，今天終於放晴，黑鷹直升機上午6時30分起飛，順利將3人救下山，除陳男骨折，林姓技術士輕微失溫、林姓護管員頭暈、乾嘔、疑似高山症，都由消防局救護車接駁送往花蓮慈濟醫院救治。

林業及自然保育署花蓮分署陳姓森林護管員（右）探勘木瓜山林場時，不慎跌傷，左手臂骨折，今天被空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
林業及自然保育署花蓮分署陳姓森林護管員（右）探勘木瓜山林場時，不慎跌傷，左手臂骨折，今天被空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供

林業署花蓮分署深山特遣隊員，深入高山保護林業資源，常需手腳並用攀爬陡峭坡地，相當辛苦。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署深山特遣隊員，深入高山保護林業資源，常需手腳並用攀爬陡峭坡地，相當辛苦。圖／林業署花蓮分署提供

林業署花蓮分署深山特遣隊員，深入高山保護林業資源，常需手腳並用攀爬陡峭坡地，相當辛苦。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署深山特遣隊員，深入高山保護林業資源，常需手腳並用攀爬陡峭坡地，相當辛苦。圖／林業署花蓮分署提供

林業署花蓮分署深山特遣隊員，深入高山保護林業資源，常需手腳並用攀爬陡峭坡地，相當辛苦。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署深山特遣隊員，深入高山保護林業資源，常需手腳並用攀爬陡峭坡地，相當辛苦。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮 骨折 黑鷹直升機 高山症

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