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台61線鹿港段曳引車連撞2防撞車 造成北上路段大塞車
彰化縣鹿港台61線西濱快速道路北上174.7公里處，今天上午發生一輛曳引車撞上兩輛施工的防撞車，造成北上路段塞了超過5公里，目前仍在排除中。
鹿港警分局指出，台61線西濱快速道路鹿港段北上車道今天上午辦理伸縮縫施工，分別有兩輛防撞車警戒，在9時28分許，突然有一輛曳引車，疑未注意前方施工，接連撞上兩輛防撞車，曳引車車頭嚴重損毀，幸好無人受傷，但已造成北上車道全線封閉，造成交通阻塞超過五公里。
警方據報趕往處理，先疏導車流下平面道路，肇事現場目前仍在排除中。
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