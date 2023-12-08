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抓到了！台中路邊車莫名被彈擊 嫌犯：好玩拿彈弓射的
台中市林姓男子前天車停烏日區高鐵東二路路邊停車格，人還在車內，轎車車身包括擋風玻璃等3處3處疑遭射擊痕跡，由於林男未與人結怨，莫名挨轟嚇到報警； 警方連夜南下高雄追緝到吳姓等2嫌，吳嫌供稱是因一時好玩持彈弓朝車外彈射，全案依刑法毀損、公共危險罪函送台中地檢署偵辦。
據了解，林男5日下午4時許，把轎車暫停高鐵東二路的路邊停車格，坐在車內使用平板電腦，使用約10分鐘，突然聽到有很大的轎車引擎聲從旁經過，伴隨「碰」聲響，他下車查看發現，他的轎車後擋風玻璃竟有1處不明圓形及蜘蛛網狀破損，車身左後車門與油箱蓋附近也各有1處疑似彈孔痕跡，由於林男未與人結怨、也沒有和人有行車糾紛，因此嚇到報警。
烏日警分局偵查隊長詹前祈說明，警方在12月5日下午4時20分許接獲報案，經鑑識小組採證化驗後發現，現場採到3顆塑膠圓錐狀不明物體沒有遺留火藥等化學藥品成分，排除槍枝射擊案件，且不明物體也無法放入空氣槍內，也排除空氣槍所造成毀損，研判歹徒可能以強力方式使用這3顆不明物體所致。
烏日警分局與台中市刑大偵八隊成立專案小組，經調閱周邊監視器鎖定吳姓等2名犯嫌，連夜南下高雄查緝，吳姓等犯嫌到案後供稱，係一時好玩持彈弓朝車外彈射，致被害人車輛受損。
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