影／中壢分局旁地下道2車相撞1傷 小貨車駕駛有喝酒送辦

桃園市39歲鄭姓男子昨晚開車從中壢區火車站後站往前站方向，行經中壢分局附近的龍岡地下道，疑因酒後開車似恍神，撞擊對向62歲羅姓小貨車駕駛，撞擊力大，造成羅男全身多處挫擦傷，鄭男酒測值達0.32毫克超過標準值，警方今天上午表示，警訊後將鄭男依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方表示，鄭男昨天下午喝酒後，駕駛轎車從中壢後站開車至前站，沿著龍岡路龍岡地下道穿越，疑似酒後開車恍神，在地下道突然前衝對向，撞擊羅男駕駛的小貨車，「碰」！撞擊力猛烈，轎車車頭毀損、小貨車車頭凹損，羅男在撞擊中全身多處擦挫傷，送醫沒有大礙。

警方對鄭男酒測值達0.32毫克，超過酒側0.25毫克標準值，鄭男酒後開車訊後，警方將他依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方呼籲，酒後駕車零容忍，切記開車不喝酒，喝酒不開車。