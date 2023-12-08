影／台南賓士女酒測破表醉態百出 閨密調侃「要被關囉！」

台南47歲吳姓女子昨晨3時許與友人至火鍋店大啖牛肉鍋，暢飲威士忌，酒後開賓士車載好友準備回家，在中西區金華新路轉彎時未打方向燈，行車忽快忽慢被警攔下，因她酒後泥醉與員警對答，神智不清且答非所問，經酒測高達每公升1.12毫克，閨密還調侃「要被關囉！」當場被逮捕。

台南市警二分局博愛派出所梁植森巡邏發現，將吳女轎車攔下，要她搖下車窗，不但無法理解，隨即要她下車時滿臉通紅，並有開關引擎及下車後站立搖晃不穩等醉酒行為。面對員警的詢問，她的回答也是顛三倒四。

因此，員警要求她呼氣酒測前，雖連喝兩瓶開水，受測前仍堅稱沒有喝水，期間也乘隙想服用疑似解酒的藥丸，當場遭員警制止。經酒測後，酒測值竟高達每公升1.12毫克，她與閨密兩人在馬路上或相擁嘻鬧、酒測後還互相調侃「要被關囉！」醜態百出，員警也猛搖頭。

吳女因酒測超標，當場被逮捕，將她帶回依公共危險罪送辦，並移置保管車輛，另同車閨蜜也遭開罰6000元至1萬5000元罰鍰，也讓兩人酒後清醒後直呼「下次不敢了」。

二分局統計，今年持續嚴打酒後駕車惡行，迄12月初已取締酒後駕車1010件，也因強力執法，今年酒後駕車受傷事故，也由去年34件降至24件，較同期減少10件、降幅高達41％，以確保道路交通安全。