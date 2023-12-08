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北高雄凌晨住家、工廠陷火場 消防忙翻提醒：冬天注意電器使用

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄今天發生兩起火警，先是凌晨0時43分許，燕巢區北一路上1層樓鐵皮屋住家被人發現冒出白煙，消防局緊急派8車15人前往灌救，但燕巢區的大火還沒完全撲滅，怎料，於1時7分許，鳥松區大同路上的鐵工廠再傳出有白煙火光冒出，消防局調派18車42人前往出水撲滅，所幸這兩起火警現場皆無人傷亡。

正當民眾進入熟睡，今天凌晨北高雄街道卻傳出消防車緊急出動的鳴響聲，據了解，當消防員迅速抵達這兩起火警現場時，兩間鐵皮建物都已陷入火海，讓第一時間到場的分隊，趕緊回報請求加派人車支援，所幸當下都無人員在內，因此僅造成財損，並無人員死傷。

經初判，兩起火警疑似電氣因素造成，消防局表示，近期電器使用不當常是造成火警發生的主因。

因應近期天氣驟變，民眾紛紛搬出家中保暖的電器設備使用，「正確用電」是防火的首要關鍵，消防局指出，從過去居家訪視的經驗來分析，有3項常見電器使用及居家生活習慣，會是致災的常見因素。

其一，錯誤的使用抗寒電器設備，電暖爐、電熱毯等，都是常見的抗寒電器，倘若電器設備未與人或窗簾、裝飾物等可燃物保持1公尺以上適當距離，甚至使用電暖爐烘熱衣服、棉被等，一旦疏忽特別容易釀災。

其次，是延長線不當使用，民眾往往圖方便，將「即時產生熱能」的高功率電器設備，如電磁爐使用於延長線上，長期下來除造成延長線劣化外，更增加火災的風險。

再者，家中放置過多物品，如住家樓梯、客廳放置許多雜物，這些物品平時看似無害，但在火災發生時，反而成了影響逃生、火勢擴大的致命殺手。

高雄鳥松區白鐵工廠火警。記者古和純／翻攝
高雄鳥松區白鐵工廠火警。記者古和純／翻攝
高雄燕巢區鐵皮住家火警。記者古和純／翻攝
高雄燕巢區鐵皮住家火警。記者古和純／翻攝
高雄鳥松區白鐵工廠火警。記者古和純／翻攝
高雄鳥松區白鐵工廠火警。記者古和純／翻攝
消防局電器使用宣導。記者古和純／翻攝
消防局電器使用宣導。記者古和純／翻攝
消防局長者防火宣導。記者古和純／翻攝
消防局長者防火宣導。記者古和純／翻攝

延長線 火災

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