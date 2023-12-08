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影／詐騙何其多...台南派出所同日逮兩組共4車手 相隔僅3小時

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南第三警分局日前接獲多位民眾諮詢，加入投資高獲利股票LINE群組，每次欲出金，客服人員以保證金等理由又要投入一筆金額，警方提醒為詐騙手法外，前天得知被害人將面交200萬元後逮捕3名車手，相隔不到3小時，另被害人也將面交20萬再逮捕1名車手，同日逮捕4名車手送辦。

三分局安順派出所所長陳冠均據報後，得知詐騙集團欲派遣收款專員來與被害人面交取款後，立即與偵查隊共組專案小組查緝，6日當天陸續接獲兩名被害人面交的訊息。

吳姓女子反映，詐騙集團下午2時要向她收取300萬元保證金。專案小組中午便部署警力，發現取款車手已在附近觀察現場狀況，並趁車手與她面交點鈔之際，當場查獲1名未成年的車手，查扣工作證、詐騙手機及假投資公司現金收據等證物，且同步逮獲坐在轎車上監控的23歲梁姓男子、23歲陳姓女子一對情侶檔車手。

正當警方逮捕3車手之際，所長又接獲另名林姓男子通知詐騙集團下午5時許，要向他收取投資金額20萬元。專案小組隨即轉移至面交地點埋伏，趁雙方面交點鈔之際，當場查獲取款22歲鄧姓車手，查扣工作證、詐騙手機等證物。警方詢問後，將4名車手依涉詐欺罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

警方呼籲，投資股票或虛擬貨幣時，應由合法證券公司或交易平台來操作，勿輕信網路投資獲取暴利廣告，也不要輕易點選網路連結或加入投資群組。如遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

專案小組同步逮獲坐在轎車上監控的梁姓男子、陳姓女子一對情侶檔車手。圖／讀者提供
專案小組同步逮獲坐在轎車上監控的梁姓男子、陳姓女子一對情侶檔車手。圖／讀者提供
專案小組在面交現場，當場查扣車手身上工作證、詐騙手機及假投資公司現金收據等證物。圖／讀者提供
專案小組在面交現場，當場查扣車手身上工作證、詐騙手機及假投資公司現金收據等證物。圖／讀者提供
正當警方查獲3名車手之際，又接獲另組詐騙集團要向被害人收取投資金額20萬元，專案小組隨即轉移至面交地點埋伏，當場查獲取款的鄧姓車手。圖／讀者提供
正當警方查獲3名車手之際，又接獲另組詐騙集團要向被害人收取投資金額20萬元，專案小組隨即轉移至面交地點埋伏，當場查獲取款的鄧姓車手。圖／讀者提供

詐騙集團 車手 虛擬貨幣

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