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「1天可領5千至1萬」 28歲男求職...難忍高利誘惑當詐團車手
高雄王姓男子加入詐騙集團的虛設的股票投資APP軟體，自3個月前，陸續被騙485萬元，仍未察覺受騙，直到3天前，他又被騙誤植認購股票張數，詐團要他匯款才知受騙。警方逮捕向王男取款的車手，但王男受騙的數百萬元已經去向不明。
據了解，58歲的王姓男子在工程公司工作，9月8日8時許，誤入詐團的Line股票投資群組，後來加進詐團偽稱的「國喬證券投資開發公司」APP，認購未上市、櫃股票，帳目上一再被騙獲利，3個月來，已經臨櫃匯款或由詐團佯裝營業員的車手，騙走485萬元。
12月初，王姓男子再因群組的詐團成員慫恿，認購「華懋」股票20張，但事後假營業員稱他輸入錯誤，輸入成2000張股票，須交付一成認購金350萬元，否則將違約交割，王男自認為並沒誤植認購張數，報警求證，才知道誤入詐團假投資圈套。
高雄市警小港分局據報，請王男配合警方約對方交款，查捕涉案人。12月月5日傍晚，雙方相約在高雄市小港區港坪路某超商交款350萬元，詐團車手陳姓男子（28歲）到場收款，警方立即一擁而上，逮捕陳姓男子，查扣偽造工作證及契約書。
陳男自稱在臉書見求職廣告，稱「1天可領5000元至10000元」才淪為詐團車手。全案警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌，將陳移送高雄地檢署偵辦，但王姓男子受騙的485萬元，已經早就被詐團提領一空。
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