台南東區服飾店今晨1樓竄火舌 雲梯車救出3人嗆傷送醫

台南市消防局據報，今晨4時53分東區東門路一段服飾店1樓火舌竄出，3人受困陽台，派遣大批消防人車趕往滅火，抵達現場後，陸續以雲梯車自3樓救出2人，隨後消防員入內搜救在2樓救出1人，分別是父子及女性友人共3人全數救出，3人輕微嗆傷均送醫，火勢很快被撲滅。

消防局指出，火場為4樓鋼筋混凝土連棟建物，當時據報疑似於1樓處火勢竄出，3人受困陽台，共計派遣東門等分隊18車、35人前往搶救，到場後發現1樓竄出火舌，立即出水搶救外，出動雲梯車救人。