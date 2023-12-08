台南東區服飾店今晨1樓竄火舌 雲梯車救出3人嗆傷送醫
台南市消防局據報，今晨4時53分東區東門路一段服飾店1樓火舌竄出，3人受困陽台，派遣大批消防人車趕往滅火，抵達現場後，陸續以雲梯車自3樓救出2人，隨後消防員入內搜救在2樓救出1人，分別是父子及女性友人共3人全數救出，3人輕微嗆傷均送醫，火勢很快被撲滅。
消防局指出，火場為4樓鋼筋混凝土連棟建物，當時據報疑似於1樓處火勢竄出，3人受困陽台，共計派遣東門等分隊18車、35人前往搶救，到場後發現1樓竄出火舌，立即出水搶救外，出動雲梯車救人。
陸續在2、3樓救出70歲父親、38歲兒子及45歲女性友人，3人輕微嗆傷均送醫，火勢也很快被撲滅。據調查，1樓服飾店燃燒面積約20平方公尺、2樓5平方公尺，屋主也申請火調，進一步釐清起火原因。
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