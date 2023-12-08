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過彎失控翻滾撞公車站牌 台3線新竹路段深夜傳嚴重事故

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

台3線新竹峨眉路段昨（7日）晚10時許發生一起自撞事故，男子駕駛白色自小客車行經湖光大橋，疑似車速過快過彎失控，衝撞路旁公車站牌，白車連續撞斷護欄、站牌及水泥桿當場對折扭成一團，駕駛被救出時已陷入昏迷，被經由救護車緊急送醫。

據了解，事故發生在台3線南下87.6K處、湖光大橋，因該路段前後都是大彎道，卻又缺乏路燈照明，自小客車疑似過彎來不及反應，整輛車失控衝向對向，隨後更翻滾撞斷護欄及公車站牌，就連店家豎立的水泥招牌都被撞斷倒下，駕駛受困車內動彈不得。

路過民眾發現後報警，救護人員獲報立即趕抵現場，但駕駛已昏迷、沒有意識，緊急送往台大竹東分院急救，仍未脫離險境。所幸當時車輛自撞發生在深夜，公車站牌沒有居民等車，未波及其他民眾，竹東警方則表示仍須進一步釐清事故發生原因。

自小客車衝撞湖光大橋旁公車站牌，整輛車變形宛如廢鐵。記者巫鴻瑋／翻攝
自小客車衝撞湖光大橋旁公車站牌，整輛車變形宛如廢鐵。記者巫鴻瑋／翻攝
自小客車失控翻滾自撞，就連路旁水泥招牌立桿都被撞斷。記者巫鴻瑋／翻攝
自小客車失控翻滾自撞，就連路旁水泥招牌立桿都被撞斷。記者巫鴻瑋／翻攝

公車 自撞

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