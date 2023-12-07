拿不回投資獲利才知被騙 用冥圓假鈔助警釣出取款車手

新北市黃姓男子加入詐騙集團在LINE成立的群組，聽信指示網路平台註冊，投資30萬元買「高獲利」股票，想領出報酬時被要求再認購股票，察覺被騙。黃男報案後準備50萬元假鈔，助警方逮捕取款車手許姓男子，依詐欺罪嫌送辦，並追查上游其他共犯。

警方調查，黃姓男子10月27日瀏覽LINE廣告頁面，相信宣稱投資幾檔股票獲利的「老師」，介紹可獲取高額報酬的投資廣告吸引，加入詐騙集團成立的「財務自由群組」，接著聽信群組介紹高獲利股票後，到投資平台註冊並下單30萬元買股票。

黃男後來想把投資股票獲利金額提領出來，發現遲遲無法兌現，還要求他再認購股票，驚覺遇上詐騙，向瑞芳警分局報案。黃男配合警方，事先準備「冥圓銀行」玩具鈔50萬元，每10萬元一疊，只有第一張為真鈔，並約對方面交。

33歲許姓男子12月1日下午5點多到黃男住處，想要收取款項時，被埋伏員警當場逮捕，並在許男耳上查扣投資公司識別證、現儲憑證書收據1張及手機，帶回偵訊後移送基隆地檢署偵辦。