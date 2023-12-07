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拿不回投資獲利才知被騙 用冥圓假鈔助警釣出取款車手

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市黃姓男子加入詐騙集團在LINE成立的群組，聽信指示網路平台註冊，投資30萬元買「高獲利」股票，想領出報酬時被要求再認購股票，察覺被騙。黃男報案後準備50萬元假鈔，助警方逮捕取款車手許姓男子，依詐欺罪嫌送辦，並追查上游其他共犯。

警方調查，黃姓男子10月27日瀏覽LINE廣告頁面，相信宣稱投資幾檔股票獲利的「老師」，介紹可獲取高額報酬的投資廣告吸引，加入詐騙集團成立的「財務自由群組」，接著聽信群組介紹高獲利股票後，到投資平台註冊並下單30萬元買股票。

黃男後來想把投資股票獲利金額提領出來，發現遲遲無法兌現，還要求他再認購股票，驚覺遇上詐騙，向瑞芳警分局報案。黃男配合警方，事先準備「冥圓銀行」玩具鈔50萬元，每10萬元一疊，只有第一張為真鈔，並約對方面交。

33歲許姓男子12月1日下午5點多到黃男住處，想要收取款項時，被埋伏員警當場逮捕，並在許男耳上查扣投資公司識別證、現儲憑證書收據1張及手機，帶回偵訊後移送基隆地檢署偵辦。

警方表示，假投資是詐騙集團慣用詐騙手法，常假借知名人士名義取得欲投資民眾信任，再以誇大不實獲利案行騙，民眾如果誤入圈套投資金錢，可能血本無歸。民眾投資應尋求合法管道，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利率顯然不合理情形，應該避免投資，更勿輕信網友來路不明投資管道，有任何疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線查證。

黃姓男子遇上詐騙集團投資30萬元買「高獲利」股票，無法領出獲利察覺被騙，報案後配合警方準備50萬元假鈔，逮捕取款車手許姓男子後，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子遇上詐騙集團投資30萬元買「高獲利」股票，無法領出獲利察覺被騙，報案後配合警方準備50萬元假鈔，逮捕取款車手許姓男子後，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子遇上詐騙集團投資30萬元買「高獲利」股票，無法領出獲利察覺被騙，報案後配合警方準備50萬元假鈔，逮捕取款車手許姓男子後，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子遇上詐騙集團投資30萬元買「高獲利」股票，無法領出獲利察覺被騙，報案後配合警方準備50萬元假鈔，逮捕取款車手許姓男子後，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

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