影／車停台中高鐵站路邊莫名遭射擊 警方：排除槍枝造成

台中市林姓男子前天把停在烏日區高鐵東二路路邊停車格，人還在車內，轎車車身包括擋風玻璃等3處疑遭射擊，林男自認未與人結怨，莫名挨轟嚇到報警；烏日警分局偵查隊長詹前祈今晚說明，現場找到3顆塑膠圓錐狀物體，排除槍枝射擊、也排除空氣槍所造成毀損案件，正積極追查涉案人車。

據了解，5日下午4時許，林男把轎車暫停高鐵東二路的路邊停車格，坐在車內使用平板電腦，使用約10分鐘，突然聽到很大的轎車引擎聲呼嘯而過，伴隨「碰」聲響，他下車查看發現，他的轎車後擋風玻璃竟有1處不明圓形及蜘蛛網狀破損，車身左後車門與油箱蓋附近也各有1處疑似彈孔痕跡，由於林男未與人結怨、也沒有和人有行車糾紛，因此嚇到報警。