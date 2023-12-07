員工2次職災雙腳骨折截趾業者未通報 嘉檢聲請簡判
嘉義吳姓男子任職嘉縣1家工程公司，110年4月及去年5月發生職災，雙腳骨折及創傷性截趾，因公司均未通報主管機關，業者遭函送；嘉檢偵結，依違反職業安全衛生法聲請簡判。
嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書指出，吳男為嘉義縣新港鄉1家工程公司員工，民國110年4月20日，在工廠內從事H型鋼加工時，不慎遭鐵管砸中左腳，左腳第4、第5趾骨骨折等傷害，經送醫住院治療後復原，又返回公司上班。
不料，吳男又於去年5月13日，在工廠內，再因H型鋼夾脫勾，砸中右腳，造成吳男因此受有右足壓砸傷併第1至第3腳趾創傷性截趾等重傷害。
嘉檢表示，工程公司負責人毛姓男子明知已發生2次職業工安意外，竟均未通報主管機關，且未經司法機關或勞動檢查機構許可，即逕自移動及破壞現場。
後來吳男與資方因有勞資糾紛，工程公司發生2次工安意外未通報才被發現，經勞動部職業安全衛生署於去年11月15日派員前往現場檢查，災害現場早已遭破壞，案經勞動部職業安全衛生署函送法辦。
嘉檢指出，毛姓工程公司負責人所涉及過失傷害部分，因已超過6個月內合法提告時效，為不起訴處分；毛姓負責人到案說明，坦承不諱，嘉檢偵結，依違反職業安全衛生法聲請簡易判決處刑。
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