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「頭過身不過」曳引車失控轉向 外籍男閃避不及撞貨車
國十號西向2.2公里與國一363K匯流入口處，今天中午11時許，發生三車擦撞意外，先是43歲薛姓男子駕駛大型砂石曳引車，疑因操作不當，失控左轉撞倒「控制箱」，車頭駛入國一主線外側道，但車身部份卻還斜停國十內側道，而後方外籍男駕駛疑因分心閃躲不及，擦撞右側貨車，所幸這起事故並無人受傷。
警方指出，薛男當時疑因操作大型車不當，從國十駛入國一鼎金交流入口處時，整輛車失控提前左轉，正巧將該路段的控制箱撞倒，事後薛男無奈的蹲坐在國一外側路肩上，只能等待拖吊救援，神情顯得無奈。
由於，薛男的大型曳引車部分車身斜停在國十內側車道上，後方53歲外籍男子所駕駛的來車，疑因分心來不及閃躲，當下嚇得緊急往右開，因而擦撞右側貨車；所幸，這起事故三人都沒有受傷。後續三輛事故車在下午1時28分許拖吊排除，全線恢復通車。
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