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祝融燒毀三峽40坪頂加鐵皮工廠 2消防1工人送醫無大礙

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區介壽路一段一家RC工廠4樓鐵皮加蓋處，今天下午竄出火舌，新北市消防局出動大批人車趕抵布水線灌救，火勢26分鐘撲滅，初估燃燒面積約40坪左右，現場2名消防員吸入濃煙不舒服、1工人腳扭到，3人送醫後沒有大礙，起火原因待查。

據了解，新北市三峽區介壽路一段318巷一棟3層樓RC建築衣物回收工廠，今天下午3時22分左右在4樓鐵皮加蓋處冒出大量火煙，旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動37輛各式搶救車輛、93名消防員趕抵布水線灌救，火勢於於下午3時48分左右撲滅，初估燃燒面積約40坪左右，起火原因待查。

這起火災造成現場有兩名消防人員，因吸入濃煙喉嚨不舒服、1名年約30歲男性工人逃生時腳扭傷，緊急協助3人送醫急救，所幸皆無大礙。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘提醒，民眾如發現火警時千萬不要圍觀，同時依循現場消防人員指引、廣播通知趕緊逃生，如現場有腐蝕性氣體，請盡速關閉門窗，並站於上風處，不要在外逗留以免影響呼吸道健康。

新北市三峽區介壽路一段一家RC建築工廠，今天下午4樓鐵皮加蓋處竄出大，燒毀40坪建物，新北消防布水線26分鐘撲滅。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區介壽路一段一家RC建築工廠，今天下午4樓鐵皮加蓋處竄出大，燒毀40坪建物，新北消防布水線26分鐘撲滅。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區介壽路一段一家RC建築工廠，今天下午4樓鐵皮加蓋處竄出大，燒毀40坪建物，新北消防布水線26分鐘撲滅。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區介壽路一段一家RC建築工廠，今天下午4樓鐵皮加蓋處竄出大，燒毀40坪建物，新北消防布水線26分鐘撲滅。記者曾伯愷／翻攝

消防員 工人

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