影／台灣大道連環車禍釀7傷 肇事者無煞車連撞多部機車

台中市林姓男子今天駕駛休旅車行經西屯區台灣大道四段、福林路時，疑恍神、精神不濟，先撞上前方的一輛機車後，再撞上在待轉區內的多輛機車，造成7人受傷，警方到場調查，林男沒有酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，當時路口監視器拍下，涉案林男休旅車幾乎煞車狀態，先右偏撞上機車後，再撞上待轉區的多輛機車，畫面怵目驚心。

警方調查，林姓男子（23歲）今天下午1時許，駕駛休旅車沿台灣大道慢車道，往市區方向行駛，疑途中精神不濟，先向右偏後，撞上黃姓男子（26歲）駕駛的機車，隨後再碰撞在福林路機車待轉區的陳男（20歲）、龔女（51歲）、高男（27歲）、劉男（51歲）、蔡男（57歲）、郭男（47歲）等人騎乘的機車，一共造成7人受傷，分送往台中榮總與澄清醫院急救。

經查多名傷者有臉部撕裂傷、牙齒斷裂、流鼻血、肢體擦挫傷等傷勢，但意識清楚、無生命危險。