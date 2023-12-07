400名兩岸豬仔遭囚喬治亞 刑事局今年5月救出3人
一名竹聯幫弘仁會成員向媒體爆料，指出有詐團在喬治亞共和國內一處飯店，囚禁400名大陸與台灣籍豬仔從事詐騙；刑事局今天指出，今年5月有3名疑似遭囚禁的台人家屬向外交部求救，刑事局透過國際刑警組織，由喬治亞警方救出3人，並在6、7月間返回台灣，目前詐團已轉移到東南亞國家，刑事局將與外交部、法務部協調，針對可能被囚禁的國人，掌握人數及營救。
爆料的幫派成員指出，詐團轉移到喬治亞西南部的巴統市，並租下飯店「Hotel Sanapiro」，收容囚禁約400名兩岸豬仔，詐團要求業績，若豬仔沒有達標或想逃跑，就以灌水、電擊方式凌虐。
刑事局國際科指出，今年5月，3名台籍豬仔的家屬向外交部報案，指出家人疑似在喬治亞被迫從事詐騙工作，確認3人被困飯店，刑事局透過駐荷蘭聯絡官，透過國際刑警組織請求喬治亞警方援救。
喬治亞警方救出3人後，3名豬仔已在6、7月返回台灣，據了解，這400名豬仔中，有人是自願加入，有人是求職被騙，由於詐團發現國際刑警組織已經盯上，因此上個月已經轉移到東南亞國家，目前刑事局與相關單位正在釐清調查，確認台籍豬仔的人數，並開營救行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言