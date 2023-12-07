400名兩岸豬仔遭囚喬治亞 刑事局今年5月救出3人

一名竹聯幫弘仁會成員向媒體爆料，指出有詐團在喬治亞共和國內一處飯店，囚禁400名大陸與台灣籍豬仔從事詐騙；刑事局今天指出，今年5月有3名疑似遭囚禁的台人家屬向外交部求救，刑事局透過國際刑警組織，由喬治亞警方救出3人，並在6、7月間返回台灣，目前詐團已轉移到東南亞國家，刑事局將與外交部、法務部協調，針對可能被囚禁的國人，掌握人數及營救。

爆料的幫派成員指出，詐團轉移到喬治亞西南部的巴統市，並租下飯店「Hotel Sanapiro」，收容囚禁約400名兩岸豬仔，詐團要求業績，若豬仔沒有達標或想逃跑，就以灌水、電擊方式凌虐。

刑事局國際科指出，今年5月，3名台籍豬仔的家屬向外交部報案，指出家人疑似在喬治亞被迫從事詐騙工作，確認3人被困飯店，刑事局透過駐荷蘭聯絡官，透過國際刑警組織請求喬治亞警方援救。