持蘿蔔槍嚇路人被法辦 嫌社群還自稱「新莊最會開」

張姓男子昨天凌晨持蘿蔔槍射擊路人，警方連夜追查循線於昨晚通知他到案說明，警詢後依法函送法辦。不過有網友發現，張男與同車兩友昨晚到派出所說明時，不但把IG個人簡介改成「新莊槍手」、「新莊最會攝」、「新莊最會開」，還在現時動態寫到「職業槍手還是會被抓的」讓網友們覺得無言。

據了解，張男（23歲）、許男（23歲）與林男（22歲）3人這個月5日，從台中開車一路北上新北市新莊區替友人慶生，約莫昨天凌晨1時許慶生結束，3人原車準備南下開返回台中。途中，行經新北市新莊區中榮街右轉中平街時，張男一時興起掏出一把蘿蔔槍，頭、手還伸出車外，朝著路人連番射擊。

鳴擊槍響當場嚇壞正在牽移機車的女騎士，掩蔽躲藏驚聲尖叫。3男見女騎士驚聲大叫，竟發聲大笑，還將射擊影片上傳IG，被網友瘋狂轉傳。新莊警方昨網路巡邏發現，調閱沿路監視器畫面以車追人，鎖定犯嫌身分。

昨晚上10時許通知3人到案說明，偵詢時，張男坦承一時好玩持蘿蔔槍朝路人開射，但辯稱不知道會有那麼嚴重。林男沒有制止、許男拍攝影片，警詢後3人依刑法151條恐嚇危害公眾安全罪嫌函送法辦。

另外張男頭手伸出車外，警方則依道路交通管理處罰條例第30條1項7款之規定，汽車裝載時，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，開處駕駛林男3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

不過有網友發現，三人到派出所說明時，一度將IG個人簡介改成「新莊槍手」、「新莊最會攝」、「新莊最會開」甚至還發動態寫到「職業槍手還是會被抓的」讓網友們覺得無言。