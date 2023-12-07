刑事局設臨時咖啡廳 透過互動遊戲提升防詐概念

刑事局表示，為提升防詐辨識概念，攜手業者在科技大樓1樓搭設臨時咖啡廳，提供咖啡及防詐互動遊戲供民眾體驗，活動從今天至9日，雖預約額滿，民眾仍可到場了解防詐資訊。

刑事局發布新聞資料指出，統計今年1月至10月底止，全般詐騙案共3萬762件，與去年同期相比，案件上升趨勢，其中以假投資、網路購物詐騙、解除分期付款最多。

刑事局表示，投資、網路購物所衍生解除分期付款詐騙話術，代表詐騙集團已逐漸貼近民眾的日常生活，民眾若有不慎可能會淪為詐騙犯罪受害者。

刑事局攜手台北市電腦商業公會、中華電信等電信公司及社團法人台灣遊戲產業振興會等單位，在刑事局科技大樓1樓搭設臨時實體咖啡廳，提供民眾免費享用咖啡，並與餐點名稱結合的互動式防詐遊戲，讓參與民眾體驗遊戲，提升防詐意識。

警方說，防詐咖啡廳活動從7日至9日止，雖目前預約已額滿，民眾仍可到場了解相關防詐資訊。

刑事局表示，詐騙話術無處不在，民眾收到簡訊內有連結或任何資訊，應多留意及查證，切勿直接點選或下載來源不明的App；若收到類似詐騙簡訊，可撥110或165反詐騙諮詢專線詢問及檢舉。