撞死女網友丈夫LEXUS轎車 嘉義分署以6萬元賣出

行政執行署嘉義分署今天拍賣9部犯罪所用汽機車，其中因殺人案件扣押沒收的LEXUS轎車以新台幣6萬元拍賣，這起案件發生於民國106年3月間，為車主駕車衝撞女網友丈夫身亡。

行政執行署嘉義分署受嘉義、苗栗地檢署囑託，今天在嘉義地檢署大型贓物庫拍賣9部被告所有或供犯罪所用的汽機車，吸引許多民眾到場競標；拍賣車輛中，涉及廢棄物清理法案件沒收的曳引車及聯結半拖車，以及農用拼裝車，因殺人案件扣押沒收的LEXUS轎車都順利賣出。

嘉義分署表示，LEXUS轎車以6萬元拍定，由1名中年男子競標獲得，分署在競標前並不會明確指示車輛所牽涉的案件，僅會在場陳述拍賣的車輛中有涉及廢棄物清理法、殺人等案件。

嘉義地檢署指出，這起殺人案件於106年3月間發生在民雄鄉，當時車主林姓男子駕駛LEXUS轎車載女網友返回嘉義縣住處，與在場等候的女網友丈夫王姓男子發生衝突，王男憤而持拐杖鎖敲打林男自小客車，林男涉嫌踩油門衝撞，將王男輾壓在車底，送醫不治，這起案件於109年12月間定讞。

嘉義分署指出，拍賣車輛除了嘉檢囑託的BMW、LEXUS、豐田、日產及中華等不同價位車輛外，還有苗栗地檢署囑託的大噸數營業曳引車的車頭及聯結半拖車；最後拍賣成果，以曳引車頭及聯結半拖車喊價60萬元為最高，農用拼裝車也以3萬5000元賣出。