持蘿蔔槍沿路射擊婦人嚇到驚聲尖叫 新莊警依法查辦

張姓男子5日夥同兩友開車北上替友慶生，昨天凌晨3人準備南下返回台中，行經新北市新莊區中平路時，張男掏出一把蘿蔔槍，頭、手伸又出車外朝著路人射擊，當場嚇壞一名女騎士連聲驚叫。昨天新莊警方循線通知他到案說明，警詢後依法函送法辦。

據了解，張男（23歲）、許男（23歲）與林男（22歲）三人互為朋友，皆在台中從事餐飲服務。這個月5日林男開車載同張南、許男，從台中一路北上新北市新莊區替友人慶生。

昨天凌晨慶生結束，3人原車準備南下開返回台中，途中行經新北市新莊區中榮街右轉中平街時，張男突然掏出一把蘿蔔槍，頭、手伸出車外，沿路朝著路人開槍射擊，鳴擊槍響嚇壞路旁牽車女騎士驚叫連連，3人見女騎士受驚連聲大笑，還將射擊影片上傳IG，被網友瘋狂轉傳。