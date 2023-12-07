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持蘿蔔槍沿路射擊婦人嚇到驚聲尖叫 新莊警依法查辦
張姓男子5日夥同兩友開車北上替友慶生，昨天凌晨3人準備南下返回台中，行經新北市新莊區中平路時，張男掏出一把蘿蔔槍，頭、手伸又出車外朝著路人射擊，當場嚇壞一名女騎士連聲驚叫。昨天新莊警方循線通知他到案說明，警詢後依法函送法辦。
據了解，張男（23歲）、許男（23歲）與林男（22歲）三人互為朋友，皆在台中從事餐飲服務。這個月5日林男開車載同張南、許男，從台中一路北上新北市新莊區替友人慶生。
昨天凌晨慶生結束，3人原車準備南下開返回台中，途中行經新北市新莊區中榮街右轉中平街時，張男突然掏出一把蘿蔔槍，頭、手伸出車外，沿路朝著路人開槍射擊，鳴擊槍響嚇壞路旁牽車女騎士驚叫連連，3人見女騎士受驚連聲大笑，還將射擊影片上傳IG，被網友瘋狂轉傳。
新莊警方昨網路巡邏發現，調閱沿路監視器畫面以車追人，鎖定犯嫌身分，於昨天晚上10時許通知3人到案說明。偵詢時，張男坦承一時好玩持蘿蔔槍朝路人壬開射，辯稱不知道有那麼嚴重。林男沒有制止、許男拍攝影片，警詢後3人依刑法151條恐嚇危害公眾安全罪嫌函送法辦。
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