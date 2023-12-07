快訊

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

那英出事了…疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

普亭尚未表態競選連任 俄羅斯明年總統大選日期先出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

持蘿蔔槍沿路射擊婦人嚇到驚聲尖叫 新莊警依法查辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓男子5日夥同兩友開車北上替友慶生，昨天凌晨3人準備南下返回台中，行經新北市新莊區中平路時，張男掏出一把蘿蔔槍，頭、手伸又出車外朝著路人射擊，當場嚇壞一名女騎士連聲驚叫。昨天新莊警方循線通知他到案說明，警詢後依法函送法辦。

據了解，張男（23歲）、許男（23歲）與林男（22歲）三人互為朋友，皆在台中從事餐飲服務。這個月5日林男開車載同張南、許男，從台中一路北上新北市新莊區替友人慶生。

昨天凌晨慶生結束，3人原車準備南下開返回台中，途中行經新北市新莊區中榮街右轉中平街時，張男突然掏出一把蘿蔔槍，頭、手伸出車外，沿路朝著路人開槍射擊，鳴擊槍響嚇壞路旁牽車女騎士驚叫連連，3人見女騎士受驚連聲大笑，還將射擊影片上傳IG，被網友瘋狂轉傳。

新莊警方昨網路巡邏發現，調閱沿路監視器畫面以車追人，鎖定犯嫌身分，於昨天晚上10時許通知3人到案說明。偵詢時，張男坦承一時好玩持蘿蔔槍朝路人壬開射，辯稱不知道有那麼嚴重。林男沒有制止、許男拍攝影片，警詢後3人依刑法151條恐嚇危害公眾安全罪嫌函送法辦。

張姓男子涉嫌持蘿蔔槍朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。圖／讀者提供
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。圖／讀者提供
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍（圖示意圖）朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。記者曾伯愷／攝影
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍（圖示意圖）朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。記者曾伯愷／攝影
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。圖／讀者提供
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。圖／讀者提供
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍（圖示意圖）朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。記者曾伯愷／攝影
張姓男子涉嫌持蘿蔔槍（圖示意圖）朝著車外路人開射，遭新莊警方通知到案說明，依法送辦。記者曾伯愷／攝影

影片

延伸閱讀

蘿蔔刀後瘋魔芋爽！他覺難吃「為啥小學生愛」 網嘆抖音影響：不吃就孤僻

關山千人拔蘿蔔開放報名！今年10公頃辦14梯次

三代芥菜、三代蘿蔔齊聚一桌 苗栗公館農會福菜節推饗宴

影／南投食農教育竟成「蘿蔔墳場」 埔里鎮公所：檢討改進

相關新聞

400名兩岸豬仔遭囚喬治亞 刑事局今年5月救出3人

一名竹聯幫弘仁會成員向媒體爆料，指出有詐團在喬治亞共和國內一處飯店，囚禁400名大陸與台灣籍豬仔從事詐騙；刑事局今天指出...

婦縱火燒古董偉士牌抓到了 她辯：不知道為何要這樣

新北市林口派出所對面一處露天公有停車場，今天清晨兩輛貨車被火吞噬，其中貨車車斗一輛要價80萬的古董偉士牌，也遭殃燒毀，初...

持蘿蔔槍嚇路人被法辦 嫌社群還自稱「新莊最會開」

張姓男子昨天凌晨持蘿蔔槍射擊路人，警方連夜追查循線於昨晚通知他到案說明，警詢後依法函送法辦。不過有網友發現，張男與同車兩...

持蘿蔔槍沿路射擊婦人嚇到驚聲尖叫 新莊警依法查辦

張姓男子5日夥同兩友開車北上替友慶生，昨天凌晨3人準備南下返回台中，行經新北市新莊區中平路時，張男掏出一把蘿蔔槍，頭、手...

台中男疑恍神「保齡球式」撞翻待轉機車 7人受傷送醫

台中市林姓男子今天駕駛休旅車行經西屯區台灣大道四段、福林路時，疑恍神、精神不濟，先撞上前方的一輛機車後，再撞上在待轉區內...

台中車停高鐵路旁被開槍？警方說話了

台中市警方今天說，林姓男子報案指稱車停烏日區高鐵東二路路邊停車格內竟遭開槍，下車查看發現擋風玻璃、車身有3處疑似彈孔痕跡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。