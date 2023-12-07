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台中男疑恍神「保齡球式」撞翻待轉機車 7人受傷送醫
台中市林姓男子今天駕駛休旅車行經西屯區台灣大道四段、福林路時，疑恍神、精神不濟，先撞上前方的一輛機車後，再撞上在待轉區內的多輛機車，造成7人受傷，警方到場調查，林男沒有酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，受傷的傷者都受到程度不等傷勢，但暫無生命危險，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
經查，林姓男子（23歲）在今天下午1時許，開車沿台灣大道四段往市區方向行駛，該處為下坡路段，行經福林路口時，林疑未注意車前狀況，先撞上前方同行向的機車騎士後，再撞翻在機車待轉區內的多輛機車，台中市消防局獲報後，派遣多個分隊的救護車前往救援，多名傷者有臉部撕裂傷、牙齒斷裂、流鼻血、肢體擦挫傷等傷勢，但意識清楚、無生命危險。
第六警分局獲報到場調查，此案一共有七名傷者，開車的林男無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因有待交大事故組後續釐清。
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