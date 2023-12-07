快訊

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

那英出事了…疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

普亭尚未表態競選連任 俄羅斯明年總統大選日期先出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中車停高鐵路旁被開槍？警方說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警方今天說，林姓男子報案指稱車停烏日區高鐵東二路路邊停車格內竟遭開槍，下車查看發現擋風玻璃、車身有3處疑似彈孔痕跡，立即報警。警方受理後，通知鑑識小組採證發現3顆塑膠圓錐狀物體，初步排除為有底火子彈所造成。後續調閱周邊監視器積極比對涉案人車。

警方調查發現，這名林姓男子前天下午4時20分許，把轎車停在高鐵東二路旁路邊停車格，當時人還在車內，聽到車後有很大的引擎加速聲，以及「砰」的一聲，查看發現一輛深車轎車疾駛而去，其後擋風玻璃有蜘蛛網狀裂痕，下車查看發現，後擋風玻璃有1處疑似彈孔痕跡，左下角還破了一個洞，左後車門及油箱蓋上方也各有1個凹洞等不明圓形痕跡及蜘蛛網狀，報警處理。

林男報案指稱車停在台中高鐵站區路邊疑遭開槍，車身有3處疑似彈孔痕跡，警方說明，初步排除為有底火子彈所造成。記者趙容萱／翻攝
林男報案指稱車停在台中高鐵站區路邊疑遭開槍，車身有3處疑似彈孔痕跡，警方說明，初步排除為有底火子彈所造成。記者趙容萱／翻攝
林男報案指稱車停在台中高鐵站區路邊疑遭開槍，車身有3處疑似彈孔痕跡，警方說明，初步排除為有底火子彈所造成。記者趙容萱／翻攝
林男報案指稱車停在台中高鐵站區路邊疑遭開槍，車身有3處疑似彈孔痕跡，警方說明，初步排除為有底火子彈所造成。記者趙容萱／翻攝
林男報案指稱車停在台中高鐵站區路邊疑遭開槍，車身有3處疑似彈孔痕跡，警方說明，初步排除為有底火子彈所造成。記者趙容萱／翻攝
林男報案指稱車停在台中高鐵站區路邊疑遭開槍，車身有3處疑似彈孔痕跡，警方說明，初步排除為有底火子彈所造成。記者趙容萱／翻攝

擋風玻璃 高鐵 蜘蛛

延伸閱讀

日本茨城轎車衝撞市集事件 駕駛疑載母親肇事

高鐵推大學生寒假5折列車加碼28班次 7日開賣

地方、中央民代齊發聲 高鐵今決定明年元月雲林增21班

港高鐵明年直達梅州僅1.75小時 至少省時一半

相關新聞

400名兩岸豬仔遭囚喬治亞 刑事局今年5月救出3人

一名竹聯幫弘仁會成員向媒體爆料，指出有詐團在喬治亞共和國內一處飯店，囚禁400名大陸與台灣籍豬仔從事詐騙；刑事局今天指出...

婦縱火燒古董偉士牌抓到了 她辯：不知道為何要這樣

新北市林口派出所對面一處露天公有停車場，今天清晨兩輛貨車被火吞噬，其中貨車車斗一輛要價80萬的古董偉士牌，也遭殃燒毀，初...

持蘿蔔槍嚇路人被法辦 嫌社群還自稱「新莊最會開」

張姓男子昨天凌晨持蘿蔔槍射擊路人，警方連夜追查循線於昨晚通知他到案說明，警詢後依法函送法辦。不過有網友發現，張男與同車兩...

持蘿蔔槍沿路射擊婦人嚇到驚聲尖叫 新莊警依法查辦

張姓男子5日夥同兩友開車北上替友慶生，昨天凌晨3人準備南下返回台中，行經新北市新莊區中平路時，張男掏出一把蘿蔔槍，頭、手...

台中男疑恍神「保齡球式」撞翻待轉機車 7人受傷送醫

台中市林姓男子今天駕駛休旅車行經西屯區台灣大道四段、福林路時，疑恍神、精神不濟，先撞上前方的一輛機車後，再撞上在待轉區內...

台中車停高鐵路旁被開槍？警方說話了

台中市警方今天說，林姓男子報案指稱車停烏日區高鐵東二路路邊停車格內竟遭開槍，下車查看發現擋風玻璃、車身有3處疑似彈孔痕跡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。