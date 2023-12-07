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台中車停高鐵路旁被開槍？警方說話了
台中市警方今天說，林姓男子報案指稱車停烏日區高鐵東二路路邊停車格內竟遭開槍，下車查看發現擋風玻璃、車身有3處疑似彈孔痕跡，立即報警。警方受理後，通知鑑識小組採證發現3顆塑膠圓錐狀物體，初步排除為有底火子彈所造成。後續調閱周邊監視器積極比對涉案人車。
警方調查發現，這名林姓男子前天下午4時20分許，把轎車停在高鐵東二路旁路邊停車格，當時人還在車內，聽到車後有很大的引擎加速聲，以及「砰」的一聲，查看發現一輛深車轎車疾駛而去，其後擋風玻璃有蜘蛛網狀裂痕，下車查看發現，後擋風玻璃有1處疑似彈孔痕跡，左下角還破了一個洞，左後車門及油箱蓋上方也各有1個凹洞等不明圓形痕跡及蜘蛛網狀，報警處理。
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