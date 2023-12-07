斥資4億打造...蘆竹分局新廳舍才啟用 基層卻怒嘸車位停
桃園市蘆竹分局新建廳舍上個月底盛大落成，耗時3年並斥資新台幣4億元打造，提供員警科技化、高安全性的多元環境，但現在傳出基層員警不滿，批評大樓內車格不足，連地下室機車停車位的分配都被排除。對此蘆竹分局承諾，未來除了洽公、身障及婦幼停車位外，其餘車位將以抽籤方式公平分配使用。
蘆竹分局過去15年向蘆竹農會租借空間作為辦公室，為提供警察們更好的獨立工作環境，桃園市政府攜手中央斥資4億212萬元打造全新廳舍，耗時3年完成全新大樓，共地上7層地下2層，內部規劃辦公室、待勤室、體技訓練中心、警訊機房、健身房及親子廁所等多種設施，提供員警現代化、舒適、安全的工作環境。
但才落成不到10天，現在卻傳出基層員警不滿，指出大樓規畫的停車格不足，分局的內勤、偵查隊都有資格抽籤，但分局樓下的派出所，在第一線執勤員警卻沒有抽籤資格，除了每天車子得在外吹風淋雨，上班前還要自己在附近找車位、和警用機車擠在小小的廣場中，直呼不公平。
對此蘆竹分局緊急回應，地下停車空間共規劃56格汽車位及11格機車停車位，其中除身心障礙者專用停車位及婦幼停車位必須持有識別證明才可停放外，其餘車位規劃供駐地單位的巡邏車、警備車、偵防車、單位主管及洽公民眾使用，未來將視實際使用狀況，評估研議將未使用的停車位以抽籤方式分配駐地人員使用。
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