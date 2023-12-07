斥資4億打造...蘆竹分局新廳舍才啟用 基層卻怒嘸車位停

桃園市蘆竹分局新建廳舍上個月底盛大落成，耗時3年並斥資新台幣4億元打造，提供員警科技化、高安全性的多元環境，但現在傳出基層員警不滿，批評大樓內車格不足，連地下室機車停車位的分配都被排除。對此蘆竹分局承諾，未來除了洽公、身障及婦幼停車位外，其餘車位將以抽籤方式公平分配使用。

蘆竹分局過去15年向蘆竹農會租借空間作為辦公室，為提供警察們更好的獨立工作環境，桃園市政府攜手中央斥資4億212萬元打造全新廳舍，耗時3年完成全新大樓，共地上7層地下2層，內部規劃辦公室、待勤室、體技訓練中心、警訊機房、健身房及親子廁所等多種設施，提供員警現代化、舒適、安全的工作環境。

但才落成不到10天，現在卻傳出基層員警不滿，指出大樓規畫的停車格不足，分局的內勤、偵查隊都有資格抽籤，但分局樓下的派出所，在第一線執勤員警卻沒有抽籤資格，除了每天車子得在外吹風淋雨，上班前還要自己在附近找車位、和警用機車擠在小小的廣場中，直呼不公平。