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嘉義分署法拍車 25組競標 涉刑案車輛順利賣出

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場，有25組競標。以運送傾倒有害廢棄物的曳引車頭及聯結之半拖車喊價60萬元最高，因涉殺人罪扣押沒收的轎車也順利賣出；落實刑事案件沒收不法犯罪所得的目的。

嘉義分署表示，這次地檢署囑託拍賣的汽機車都是裁判確定為被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物。拍賣車輛除了嘉義地檢署囑託的BMW、LEXUS、豐田、日產及中華等不同價位車輛外，還有苗栗地檢署囑託的大噸數（排氣量12816cc）營業曳引車的車頭及聯結之半拖車。

今天有25組民眾登記應買。最後拍賣成果以運送傾倒有害廢棄物的曳引車頭及聯結之半拖車喊價60萬元為最高，因殺人罪被判決沒收的LEXUS轎車以6萬元拍定，另外一件傾倒廢棄物的農用拼裝車也以3萬5000元賣出。

2017年3月林男戴女姓友人黃女到台中市遊玩，載送黃女返回嘉義縣民雄鄉住處，途中黃女的丈夫王男得知後醋勁大發，當車子抵達住處附近黃女下車後，王男持拐杖鎖敲打車頭燈、引擎蓋等，林男涉嫌開車撞倒輾壓王男，導致王男送醫不治。林男被依殺人罪判刑11年，褫奪公權5年。車輛沒收。

行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，圖為曳引車。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，圖為曳引車。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場競標。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場競標。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場，有25組競標。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場，有25組競標。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 廢棄物 殺人

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