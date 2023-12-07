嘉義分署法拍車 25組競標 涉刑案車輛順利賣出

行政執行署嘉義分署今天在嘉義地檢署贓物庫，拍賣9部汽機車，吸引許多民眾到場，有25組競標。以運送傾倒有害廢棄物的曳引車頭及聯結之半拖車喊價60萬元最高，因涉殺人罪扣押沒收的轎車也順利賣出；落實刑事案件沒收不法犯罪所得的目的。

嘉義分署表示，這次地檢署囑託拍賣的汽機車都是裁判確定為被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物。拍賣車輛除了嘉義地檢署囑託的BMW、LEXUS、豐田、日產及中華等不同價位車輛外，還有苗栗地檢署囑託的大噸數（排氣量12816cc）營業曳引車的車頭及聯結之半拖車。

今天有25組民眾登記應買。最後拍賣成果以運送傾倒有害廢棄物的曳引車頭及聯結之半拖車喊價60萬元為最高，因殺人罪被判決沒收的LEXUS轎車以6萬元拍定，另外一件傾倒廢棄物的農用拼裝車也以3萬5000元賣出。